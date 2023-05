Dans le cadre de la dynamisation de la coopération culturelle tuniso-algérienne en matière de lecture et d’échange de connaissances et d’idées, le ministère des affaires culturelles organise, à partir du 18 mai et jusqu’au 16 décembre 2023, dans sept gouvernorats, la deuxième édition de la manifestation “Un livre aux frontières” organisée par le Département de la lecture publique en coopération avec le réseau des bibliothèques publiques permanentes et mobiles, et avec la contribution de nombreuses institutions culturelles concernées et des établissements d’enseignement primaire et préparatoire.

Cette manifestation qui ciblera pendant près de sept mois toutes les régions frontalières entre la Tunisie et l’Algérie, vise à sensibiliser quant à l’importance du livre et à encouragement la lecture. Elle sera ponctuée par un programme varié d’animations, de spectacles artistiques et de représentations théâtrales.

” Un livre aux frontières ” qui a démarré hier à Jendouba se poursuivra à Tabarka, Ain Draham, Fernana, Ghar Dima, Le Kef, Kébili, Kasserine, Tataouine et Gafsa, avant de faire la dernière escale du 12 au 16 décembre prochain à Tozeur.