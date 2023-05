Prix de l’Office national de l’huile : Découvrez les meilleurs producteurs d’huile d’olive vierge extra tunisienne

Quatre médailles d’or, 4 médailles d’argent et 4 médailles en bronze ont été attribuées, mercredi, aux meilleurs producteurs et exportateurs d’huile d’olive vierge extra, et ce, lors de la cérémonie de remise des prix de la 6ème édition du Prix de l’Office national de l’huile (ONH) pour la ” Meilleure huile d’olive vierge extra Tunisienne “.



Les prix sont répartis selon quatre catégories d’huile d’olive à savoir :

Fruité mûr :

-Médaille d’Or: Domaine Ben Smail (Tuckabeur-Coupage des variétés).

-Médaille d’argent: Seitounis (Megrine-Coupage de variété).

– Médaille de bronze: Ralikis international (Ariana-Coupage de variété).

– 4éme finaliste: Huilerie RTIBA (Takelsa – variété Cheibi).

– 5éme finaliste : Frères Bouachir (Nabeul-variété Cheibi)

Fruité léger :

-Médaille d’Or : La Perla (Kalaa Kébira- variété Chemlali)

-Médaille d’argent :TAOOC (Le Kef- varité Chetoui)

-Médaille de bronze: Olea Kotti (Sousse- variété Chemlali) .

– 4éme finaliste : Ben Safta (Bou-arada – variété Chetoui).

-5éme finaliste : Saraya Natural Products Tunisia (Mornaguia- variété Chetoui)

Fruité moyen :

-Médaille d’Or: A&S (Mateur-Coupage de variété).

-Médaille d’argent: CHO (Sfax- variéte Chemlali).

-Médaille de bronze: Rivière d’or (Moknine- variété Chetoui).

-4éme finaliste : CRDA (Siliana – variété Chetoui)

-5éme finaliste : STE Jaballah Zitouna (Kalaa Kebira- variété Chemlali)

Fruité vert intense :

– Médaille d’Or : Domaine Adonis (Testour- variété Sayali)

-Médaille d’argent: Sangaris (Jedaïda-variété Chetoui)

– Médaille de bronze: Domaine UM El Janna (Mateur)

– 4éme finaliste 2023: Domaine Boubaker (Oued Ellil – Coupage de varité)

– 5éme finaliste :Farid JEBABLI (Sousse-variété Sehli).

Intervenant lors de cette cérémonie, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati a appelé, lors de cette cérémonie, tous les intervenants du secteur de l’huile d’olive à poursuivre le travail pour se distinguer dans les concours nationaux et internationaux et promouvoir davantage ce secteur.

Il a mis en exergue, à cette occasion, les efforts déployés pour améliorer la qualité de l’huile d’olive et pour accroitre la valeur et la quantité des exportations.