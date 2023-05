Les deux ministères de la santé et de la jeunesse et des sports organisent, dimanche 28 mai courant, dans tous les gouvernorats, une journée de sensibilisation sur les méfaits du Tabac et l’importance de l’activité sportive.

Cette journée a pour but de sensibiliser les citoyens à la nécessité d’exercer une activité sportive pour prévenir les dangers du tabagisme et comprend des activités sportives, des compétitions de dessin autour de ce thème dans les maisons des jeunes et des ateliers de sensibilisation ciblant toutes les tranches d’âges.

Au programme de cette journée, figurent également des consultations pour évaluer le degré d’addiction à la nicotine et aider au sevrage tabagique, selon la même source.

A noter que cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale multisectorielle de prévention contre les maladies non transmissibles et la célébration de la journée mondiale sans tabac qui coincide avec le 31 mai de chaque année.