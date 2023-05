Le CEPEX organise la participation des entreprises tunisiennes au Salon ” World Food Moscow ” qui se tiendra dans la capitale russe Moscou, du 19 au 22 septembre 2023.

Selon la page facebook du CEPEX, les entreprises tunisiennes qui veulent prendre part à cet évènement au sein du pavillon National, sont invitées à réserver leurs stands et soumettre leur demande de participation via la plateforme suivante : https://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/166 (Rubrique Foires et salons).

Le CEPEX a fait savoir que le forfait d’un stand d’alignement s’élève à 8000 dt, invitant les entreprises qui veulent bénéficier d’un stand à angle à le mentionner au niveau de leur demande de participation.

La date limite d’inscription est fixée pour le Mardi 30 Mai 2023, mais le centre e réserve le droit de clôturer le recrutement des entreprises, même avant la date butoir, si le nombre limite d’exposants confirmés est atteint, lit-on dans le communiqué.