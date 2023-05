L’association Nefzaoua pour l’enseignement supérieur et la recherche scientifique a organisé mardi une rencontre scientifique autour du projet d’enrichissement des oasis de Nefzaoua par des variétés de palmier locales dans le cadre de la lutte contre la salinité et la sécheresse.

Lancé fin 2022 pour une durée de 11 mois, le projet est financé par le programme des Nations Unis pour le Développement (PNUD) à hauteur de 82 mille dinars et a pour objectif d’enrichir les oasis de la région par palmiers -dattiers locaux capables de s’adapter aux défis climatiques, selon le président de l’association Hamdi Hamza.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Hamza a expliqué que face à la hausse de la salinité des eaux d’irrigation et la sécheresse, les agriculteurs ne doivent pas se limiter à la production de la variété de Deglet Nour très sensible aux maladies à la salinité en plus de son besoin d’une grande quantité d’eau par rapport aux autres variétés.

Dans le cadre du projet d’enrichissement des oasis de Nefzaoua, 20 variétés de palmiers-dattiers seront proposées aux agriculteurs de la région à l’instar de la Kenta ou Allig afin de modifier la biodiversité en vue de mieux protéger et d’enrichir les oasis.