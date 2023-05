“La feuille de route pour le déploiement de la cinquième génération de réseaux mobiles (5G) en Tunisie est en cours d’élaboration et sera annoncée dans les semaines à venir.

Elle fixera les modalités et les dates d’implémentation de cette technologie, dont le lancement en Tunisie est prévu pour 2024 ” a fait savoir, lundi, le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Neji.

” Des expériences pilotes ont été menées dans ce sens avec les opérateurs de télécommunications. Le déploiement de cette technologie en Tunisie se fera progressivement et sera décliné selon les besoins des différents types d’usagers (entreprises, administrations…) “, a-t-il ajouté, dans une déclaration aux médias, en marge du Sommet des TIC 2023 ” ICT Summit 2023 ” organisé à Tunis, par Huawei Tunisie, en collaboration avec le ministère des Technologies de la Communication.

Dans son intervention pendant les travaux du sommet, le ministre a souligné que ” la cinquième génération de réseaux mobiles va garantir une montée en débit très significative. Elle promet une connectivité ultra-rapide, une latence réduite et une capacité accrue, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles possibilités et applications surtout celle reliées à l’Internet des Objets et aux objets connectés d’une manière générale. Elle nous incitera à redéfinir les limites du développement technologique et sera un catalyseur clé pour l’innovation et le progrès technologique dans tous les domaines “.

” Pour garantir la réussite de la 5G en Tunisie et le saut en performance promis par cette cinquième génération, il est essentiel de maintenir un dialogue continu entre l’ensemble des intervenants : gouvernement, régulateurs, opérateurs télécom, exploitants de l’infrastructure, fournisseurs et équipementiers du domaine des télécommunications “, a-t-il estimé.

Le ministre a, par ailleurs, rappelé les principaux axes de la stratégie nationale digitale mise en œuvre par son département. Laquelle vise notamment, à moderniser et compléter la législation régissant le domaine du numérique, assurer l’inclusion financière et numérique des citoyens, développer l’infrastructure numérique et mieux connecter les secteurs non encore connectés et les régions mal desservies, renforcer la capacité d’hébergement des centres informatiques nationaux et sectoriels et favoriser la mise en place d’une stratégie nationale pour le Cloud et la Cloudification des services et des applications nationales.

Cette stratégie a également, pour objectifs d’accélérer la digitalisation de l’administration, de sécuriser le cyberespace national, d’assurer la souveraineté numérique et d’instaurer un climat de confiance numérique essentiel à la mise en œuvre des projets de digitalisation.

Elle prévoit la mise en place d’un modèle de gouvernance basé sur les données à travers l’exploitation des big data et le développement des systèmes d’intelligence artificielle, le renforcement des capacités dans le domaine du numérique et la facilitation de la reconversion professionnelle vers les métiers du numérique, outre le développement d’un écosystème entrepreneurial numérique et l’encouragement à l’innovation et à l’initiative privée dans ce domaine.

L’ambassadeur de Chine à Tunis, Li Wan a axé son intervention sur l’importance de la transformation numérique mondiale qui est en train de s’accélérer partout dans le monde, modifiant les modes de production et s’imposant comme un nouveau moteur de développement, de croissance et de coopération future.

Il a, à ce titre, évoqué l’orientation retenue par son pays consistant à favoriser les échanges technologiques, de savoir-faire et d’expertises avec ses partenaires, dont la Tunisie.

L’installation de la 5G a été contestée dans plusieurs pays du monde où cette téchnologie est objet de polémique portant notamment, sur son éventuel impact sur l’environnement et sur la santé humaine.