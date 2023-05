FILT 2023 : La culture est au centre de nos préoccupations (Arnaud Peral)

Dans une rencontre avec la TAP au stand des Nations Unies à la 37e Foire internationale du livre de Tunis, le Coordonnateur résident des Nations Unies en Tunisie, a présenté les grandes lignes des activités des différentes agences onusiennes en Tunisie.

” La culture est au centre de nos préoccupations et de notre esprit aux Nations Unies qui œuvre sur divers volets, a-t-il dit. Sur ce volet culturel, il a expliqué le fonctionnement du système des Nations Unies qui ” intervient en particulier à travers le travail de l’Unesco, sur les différentes formes de patrimoine, matériel et immatériel. ”

Le diplomate a rappelé la récente inscription de la Harissa tunisienne au patrimoine mondial de l‘humanité, le patrimoine subaquatique et toutes les formes du patrimoine sur lesquelles son organisation travaille et le système des Nations Unies est engagé.

La promotion de la notion inclusive de la culture est aussi parmi les autres dimensions sur lesquelles travaille la représentation onusienne en Tunisie à l’instar d’une activité de l’OIM pour des jeunes migrants de différentes nationalités. ” A travers l’art, la danse et la création artistique, nous démontrons aussi l’enrichissement de la société qui a été généré à travers la conjonction et l’intégration des cultures “, a encore dit le diplomate.

La Foire internationale du livre constitue une opportunité pour célébrer le 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), a déclaré le diplomate. 16 agences, programmes et fonds des Nations unies en Tunisie prennent part à la Foire et proposent plus de 60 activités à toutes les catégories d’âge et autour différentes thématiques.

La Déclaration internationale des droits de l’Homme constitue le fils conducteur de toutes les conférences et activités proposées autour de thèmes comme les droits humains, la santé, l’éducation, l’environnement et le développement économique.

Les agences onusiennes mettent en avant les projets de développement réalisés en Tunisie et qui répondent aux priorités stratégiques définies dans le Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable (UNSDCF) pour la période 2021-2025.

Arnaud Peral évoque cet esprit de l’agenda de 2030 ” de ne laisser personne de côté ” et de travailler d’une manière ” inclusive ” ce qui permet d’apprendre plus sur la Déclaration et son importance dans le contexte actuel de la Tunisie et pour le monde entier.

Les activités au programme de la participation de l’ONU Tunisie à la Foire Internationale du Livre de Tunis se déroulent au Palais des expositions du Kram, du 28 avril au 7 mai 2023. Les visiteurs ont encore deux jours pour pouvoir découvrir les activités des Nations Unies, ses publications et le reste de sa programmation (stand n 1705, Hall 1). Les conférences sont transmises en direct sur la page Facebook, Nations unies Tunisie : https://www.facebook.com/ONUTUNISIE

Les récentes publications des Nations unies, ses mandats et ses réalisations sont mises à disposition du public de cet évènement littéraire et culturel d’envergure. L’ONU présente des informations sur le travail de ses agences spécialisées, ses fonds et ses programmes. ” Une programmation réalisée avec nos partenaires et la société civile “, a fait savoir Arnaud Peral.

Il évoque une participation très importante cette année de 16 agences fonds et programmes des Nations Unies pour 16 organisations de l’Onu sur un total de 24 qui travaillent en Tunisie.

Pour l’ONU dont les actions sont beaucoup plus sur le terrain et couvrent divers secteurs, la foire du livre constitue une opportunité unique ” pour expliquer notre travail, faire connaitre au public ce que nous faisons et comment nous travaillons, souligne le Coordonnateur résident des Nations Unies en Tunisie. D’où est venue l’idée de faire cette participation conjointe de l’ensemble des agences du système Nations unies.

La déclaration Des droits de l’homme est expliquée aux enfants dans un cadre ludique avec des marionnettes, des dessins et autres formes d’art simplifiées. Des thématiques comme la gestion des déchets, les questions de santé et d’éducation sont au cœur de la programmation.

Des informations sont fournies aux personnes intéressées à travailler aux Nations Unis en Tunisie et ailleurs. Des programmes spécifiques les aident à intégrer les organisations spécialisées en leur expliquant comment postuler aux Nations Unies, et contribuer à ses différents programmes au niveau national et international.

Dans une vidéo publiée sur le site des Nations Unies Tunisie, Arnaud Peral présente un chiffre de 800 personnes qui travaillent pour différents programmes onusiens en Tunisie, ” pour améliorer les conditions de vie, amener de l’espoir dans les moments difficiles, créer un avenir meilleur pour toutes et tous dans un environnement. “