Les festivals internationaux et l’infrastructure culturelle au centre de la visite de travail de la ministre des affaires culturelles à Jendouba

Les moyens de promouvoir les festivals internationaux du gouvernorat Jendouba et les idées de projets pour développer certains lieux historiques comme le Musée de Chemtou et le site archéologique de Bulla Regia, ont été les principaux points à l’ordre du jour de la visite de travail de la ministre des affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi, hier vendredi à Jendouba.

Accompagnée du gouverneur de Jendouba et du délégué régional aux affaires culturelles, la ministre a lors d’une séance de travail en présence de plusieurs cadres régionaux et créateurs de la région, s’est intéressée à la situation générale des festivals internationaux à Jendouba, notamment le Festival de Jazz, le festival International de Tabarka, le festival de Bulla Regia et le festival du Théâtre Professionnel 4/4. Il a été ainsi proposé d’élaborer une stratégie de travail pour garantir la continuité de ces grands festivals internationaux. Plusieurs autres suggestions ont été formulées à propos du réaménagement et de l’entretien des infrastructures culturelles à Jendouba s’agissant notamment du Centre des Arts Dramatiques et scéniques, du complexe culturel et de l’Institut de Musique.

Dans ce contexte, Hayet Guettat Guermazi a souligné la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties et d’inciter à l’investissement dans la culture, en misant sur les industries culturelles, et en accorder plus d’attention au patrimoine culturel matériel et immatériel de la région à travers notamment l’encouragement des projets de qualité et l’encadrement des jeunes et des porteurs de projets.

Après une visite au musée de Chemtou, la ministre a ouvert les travaux de la journée d’étude sur “Le Patrimoine Culturel et Investissement Economique” organisée par la délégation régionale aux affaires culturelles à Jendouba en partenariat avec l’Institut National du Patrimoine (INP) et l’Association des bibliothécaires et amis du livre de la région, dans le cadre de la célébration du Mois du patrimoine dans sa 32ème édition. La ministre a entendu les différentes revendications des acteurs de la société civile qui ont soumis des projets d’investissement dans le patrimoine matériel de la région, dont un projet de circuit touristique entre Bulla Regia et El Faija dans le gouvernorat de Jendouba.

Se rendant à Bulla Regia, la ministre a pris connaissance de l’espace réservé à la création d’un Centre de représentation du site archéologique de Bulla Regia qui, selon l’architecte de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) Moez Toubal, donnera une nouvelle vision pour l’exposition muséale, mentionnant que le démarrage des travaux est prévu pour 2024.