La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS Bank) a enregistré, en 2022, un produit net bancaire d’environ 60 MD (+ 6%, par rapport à 2021) et a dépassé le plafond de financement de 15000 crédits, pour la première fois, depuis la création de la banque.

En effet, la Banque a avancé sur la voie de la mise en œuvre du plan stratégique et du contrat-programme (2021-2025) qui s’est traduit par des résultats financiers positifs, a indiqué la BTS dans un communiqué publié à la suite de l’organisation de son assemblée générale.

La BTS Bank a aussi enregistré un résultat positif net pour la neuvième année consécutive de 9,1 MD, contre 7 MD en 2021, avec une évolution des fonds propres à environ 110 MD en 2022, contre 100 MD en 2021.

L’activité de la BTS Bank a enregistré, en 2022, un développement remarquable, à un rythme d’environ 17,7% du volume des investissements, 12,5% du volume des crédits et 2% du nombre des crédits accordés par rapport à l’année 2021, a-t-on relevé. Il ne fait aucun doute que ces chiffres deviennent plus importants lorsqu’on les replace dans le contexte économique général du pays, a ajouté la même source.

Durant la même année, la banque a également créé des agences commerciales en convertissant toutes les cellules régionales en agences commerciales, en plus de la création de 3 nouvelles agences dans les gouvernorats de Tunis, Ariana et Sfax.

Des formations dans plusieurs domaines liés à l’informatique, la comptabilité, l’audit et la gestion des risques ont été également dispensées en faveur d’environ 210 collaborateurs, soit 83% des effectifs, a fait savoir la banque.

Et d’ajouter que la banque poursuivra, dans le cadre de son plan quinquennal, le développement de son offre commerciale afin d’attirer de nouveaux segments de clientèle, et ce, via la digitalisation de l’activité, le développement du capital humain, la diversification des sources de financement et l’amélioration de la gestion des risques et de la qualité du portefeuille de crédits.