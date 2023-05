“Familia Grande”, une minisérie traitant de l’éducation aux médias et promouvant la pensée critique, a été lancée sur la plateforme de streaming tunisienne, Artify, le 3 mai 2023, à l’occasion la Journée mondiale de la liberté de la presse.

Des évènements de projection de la minisérie auront également lieu en mai et juin 2023, en collaboration avec les partenaires locaux et médiatiques d’Internews, et les organisations de la société civile (OSC).

Produite par Internews en Tunisie (opérant pour favoriser l’accès à des actualités et des informations fiables et de qualité), financée par l’Agence américaine pour le développement international (USAID), réalisée par Heifel Ben Youssef et interprétée par Manel Abdelakoui, Ridha Barhoumi, Marwene Bouzaine et Feynen Mansouri, “Familia Grande” est une minisérie comique qui présente le quotidien d’une famille tunisienne et la façon dont elle traite la désinformation sur les différents canaux d’information numériques et traditionnels.

Elle aborde également la manière dont l’information est reçue, comment elle affecte leurs comportements, leurs émotions, et souligne comment elle doit être discutée et analysée.

Disponible gratuitement via ce lien, https://bit.ly/44nfAuS, la sitcom de 5 épisodes de 5 à 7 minutes chacun, traite avec une note bien dosée d’humour, les questions d’actualité et les situations de la vie réelle pour analyser de manière critique les comportements de consommation des médias et comprendre l’impact de la désinformation sur les mentalités et les actions des individus.



La série dont tous les épisodes ont été interprétés en langage des signes donnant la possibilité aux populations vulnérables de suivre et de comprendre le message de la sitcom, fait partie d’une campagne d’éducation aux médias qui vise à renforcer la résilience de la communauté face à la désinformation et à améliorer les capacités de réflexion critique, informe un communiqué de presse d’Internews en Tunisie.

Internews est une organisation internationale à but non lucratif qui soutient les médias indépendants depuis plus de 40 ans, dans 100 pays, des stations de radio dans les camps de réfugiés aux organes d’information hyper-locaux, en passant par les militants et les journalistes individuels.

En Tunisie, plus d’un millier de citoyens ont participé à l’évaluation du paysage médiatique d’Internews et plus de 100 journalistes à travers le pays ont été formés sur la désinformation et le fact-checking.