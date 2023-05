La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCI) organise la participation tunisienne à la 7e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises “AFRICALLIA”, qui se déroulera du 23 au 27 mai 2023, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Cette participation a pour objectif de renforcer les relations tuniso-africaines et de promouvoir l’export des produits tunisiens, a fait savoir mercredi, la CCI.

AFRICALLIA réunira plus de 500 chefs d’entreprise venus d’une vingtaine de pays africains dont le Burkina Faso, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, l’Afrique du Sud, le Ghana et l’Algérie, et du reste du monde.

Il offrira l’occasion aux chefs d’entreprise tunisiens de rencontrer des partenaires potentiels et d’amorcer, au cours de rencontres BtoB, des discussions visant à développer des partenariats dans les domaines du commerce, des finances ou des technologies.

L’objectif de la Chambre est de renforcer la position eur position sur le marché ouest-africain et d’explorer de nouvelles opportunités d’affaires.

Pour participer à cette mission, la CCIS appelle les chefs d’entreprise à remplir un formulaire en ligne, sachant que l’objectif de la Chambre est de renforcer leur position sur le marché ouest-africain et d’explorer de nouvelles opportunités d’affaires.