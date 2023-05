L’Université de Tunis El Manar organise le 2 mai à la Cité des Sciences à Tunis la conférence finale du Master « MIGRANTS : Gouvernance, politiques et cultures ». C’est un Master d’études interdisciplinaires en langue anglaise sur les opportunités et les défis des mouvements de la migration internationale.

Il s’agit d’un projet de renforcement des capacités Erasmus+ sur les 3 années qui suivent sa création en 2020-2021, il est financé par la Commission européenne dont le but est de renforcer les capacités institutionnelles du système d’enseignement supérieur concernant la gestion d’une migration régulière et sûre.

L’objectif principal de ce projet est le développement d’un nouveau Master conjoint international et interdisciplinaire intitulé : Études des migrations : Gouvernance, politiques et cultures. Il est coordonné par trois universités partenaires tunisiennes : Université de Tunis El Manar, Université de Tunis et Université de La Manouba.

La conférence finale du projet MIGRANTS, ouverte à un public national et international, sera l’occasion d’illustrer les résultats intéressants obtenus tout au long de la durée du projet. L’événement sera inauguré par les mots d’ouverture des représentants institutionnels du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l’Ambassadeur de l’Union Européenne, de l’Ambassadeur d’Italie et des représentants des partenaires du projet… La session sera suivie par la présentation des résultats du projet et ses principaux aboutissements du point de vue du milieu universitaire et de la société civile.

Le Master MIGRANTS compte actuellement 50 étudiants sur plus de 200 candidatures reçues ces deux dernières années. Le Master a pu s’appuyer sur l’expertise de 25 professeurs tunisiens et professeurs de l’Université de Palerme, de l’Université de Westminster et de l’Université de Grenade en plus d’experts et de praticiens dans le domaine de la migration du COSPE, du CLEDU et d’autres ONG nationales et internationales.

Afin d’avoir un impact sur le marché du travail et la société, le projet s’est toujours fortement engagé à renforcer les compétences des professeurs à travers un programme de formation, de stage d’observation, de coaching et de mentorat.