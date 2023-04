Les archers tunisiens ont remporté six nouvelles médailles (5 argents et 1 bronze), vendredi, lors de la deuxième journée du championnat arabe de tirs à l’arc organisé au stade Mustapha Eddouri de Midoun (Djerba) jusqu’au dimanche 30 avril, pour porter leur total à 22 médailles (1 or, 10 argents et 11 bronzes).

La deuxième journée a été consacrée aux épreuves par équipes juniors (filles et garçons) de l’arc olympique et de l’arc à poulies. La participation tunisienne s’est limitée à l’arc olympique inscrit dans le programme des Jeux olympiques.

Quelque 63 archers représentant 10 pays à savoir l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes, le Koweït, le Qatar, l’Irak, la Jordanie, le Soudan, l’Egypte, l’Algérie outre la Tunisie (pays organisateur) prennent part à cette 12e édition.

Voici les médailles tunisiennes :

Arc olympique par équipe juniors garçons : 1 médaille d’argent

Arc olympique par équipe juniors filles : 1 médaille d’argent

Arc olympique par équipe dames : 1 médaille d’argent

Arc olympique double mixte U18 : 1 médaille d’argent

Arc olympique double mixte : 1 médaille d’argent

Arc olympique par équipe hommes : 1 médaille de bronze