Le projet ” La femme artisane dans le sud : de l’informel au formel ” a démarré, mercredi 26 avril 2023, dans le gouvernorat de Médenine avec la participation de 180 artisanes venues de toutes les délégations.

S’étalant sur 6 jours, ce programme offre une formation en matière de gestion financière et institutionnelle ainsi que les stratégies de marketing.

Selon Najoua Saidi, coordinatrice du projet, un appui financier de 5 00 dinars sera accordé à 120 artisanes, dans une deuxième étape, en tant que soutien pour l’acquisition de matières premières et d’équipements nécessaires.

Ce projet, initié par l’Office de développement du sud et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et financé par le gouvernement norvégien, vise à assurer l’autonomisation économique et sociale de la femme artisane dans le sud tunisien.