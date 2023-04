L’entreprise “Digi Smart Solutions”, fondée par Afef Bohli, a remporté grâce au projet “My Smart Box”, le premier “défi éco-innovation” lancé par le CITET et le CETTEX, partenaires tunisiens du projet européen STAND Up!.

Digi Smart Solutions est une startup labélisée créée en 2019 et spécialisée dans la fabrication et la réalisation de solutions intelligentes pour la gestion de l’eau dans différents secteurs. Elle avait déja remporté le deuxième prix “Inventeur Institutionnel” de la deuxième édition du concours national de l’invention (février 2020).

Afef Bohli a récemment remporté le prix “Next Women Tunisia” sur l’innovation parrainé par Expertise France.

Dans le cadre de cet “Eco-innovation challenge”, un ensemble de 19 défis d’éco-innovation ont été identifiés par le Centre international des technologies de l’environnement, auprès d’un groupe de PME locales opérant dans le secteur du textile-habillement et publiés sur la plateforme “Switchers Open Eco-Innovation”.

L’objectif étant de leur apporter les solutions innovantes adéquates par des startups gérées par des jeunes entrepreneurs et des femmes.

Les experts du CITET ont, dans un premier temps, présélectionné 12 propositions de solutions parmi les 25 reçues. Ces propositions ont ensuite, été présentées lors d’un événement tenu le 13 avril 2023.

Le projet gagnant “My Smart Box” est en effet, une réponse au défi “Contrôler, gérer et optimiser la consommation de ressources naturelles telles que l’électricité, l’eau, le gaz ou le carburant”.

La solution proposée pour relever ce défi est un ensemble de services matériels et de logiciels permettant de surveiller l’utilisation et la qualité de l’eau et/ou d’autres ressources naturelles en temps réel et d’alerter sur les anomalies.

Au stade de la production et du traitement des textiles, une “Smartbox” dotée de la technologie IoT (Internet des objets), mesure en temps réel des dizaines de paramètres relatifs à l’utilisation de l’eau.

Les données sont ensuite, envoyées à un système de gestion de données “Cloud” qui les analyse et propose des solutions pour optimiser l’utilisation de l’eau ou de l’énergie dans le processus de production, via une interface utilisateur.

Bohli bénéficiera ainsi, d’un bon d’achat d’une valeur de 20 000 euros (67,08 mille dinars) offert par STAND Up! pour réaliser son étude de marché et préparer un projet pilote.

Le projet STAND Up! “Action textile durable pour la mise en réseau et le développement des entreprises de l’économie circulaire en Méditerranée” est financé par l’UE dans le cadre du programme IEV CTF MED.

Il vise à renforcer les entreprises d’économie circulaire évolutives, reproductibles et inclusives en Méditerranée, en développant un écosystème de soutien aux entreprises, d’innovation et de transfert de technologie qui conduira à la création d’emplois durables pour les jeunes et les femmes, dans 5 pays méditerranées, dont la Tunisie.

La plateforme “Switchers Open Eco-Innovation” a été mise en ligne dans le cadre du projet STAND Up! dans l’objectif de permettre aux entrepreneurs verts de se connecter avec les acteurs de la chaîne de valeur, de fournir des solutions innovantes aux défis environnementaux et sociaux et d’accéder aux outils nécessaires pour développer et financer leurs idées innovantes.