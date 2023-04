Les “experts“ tunisiens nous bassinent les oreilles sur le fait que le taux d’intérêt en Tunisie serait le plus élevé en Afrique et même des plus élevés au monde. Mais la vérité serait outre. Car, officiellement, le taux d’intérêt directeur de la Banque centrale de Tunisie est de 8% à fin décembre 2022.

Bien que n’étant pas économiste, on a toujours réfuté cette affirmation. On vient d’être conforté dans notre conviction par le site Trading Economics qui a récemment publié des données en la matière.

Et selon ledit site, avec un taux d’intérêt de 150%, le Zimbabwe trotte le haut du classement africain en la matière. Arrivent très loin le Ghana avec 29,5% de taux d’intérêt, le Soudan (27,3%), la Sierra Leone (18,75), l’Egypte (18,25%) et le Nigeria (18%).

Pour compléter ce classement, on a le Malawi, le Mozambique, l’Angola et le Libéria.

Par conséquent, ces dix pays africains constituent également les pays où emprunter de l’argent coûte le plus cher.

Autrement dit, on se demande bien où les économistes tunisiens sortent leurs chiffres qui indiquent que les taux d’intérêt directeur de la Banque centrale de Tunisie sont les plus élevés en Afrique. Allez savoir !

En revanche, les meilleurs taux d’intérêt en Afrique se trouvent Cap Vert (0,25%), Seychelles (2%), Botswana (2,65%) –pour le Top 3. Suivent l’Algérie (3%), la Libye (3%), le Maroc (2,5%), les Comores (2,87%), Maurice (4,5%), la RDC (4,5%) et le Bénin (4,75%), toujours selon Trading Economics.