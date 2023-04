La Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED) est très préoccupée pour la situation de la dette de certains pays en développement, notamment en Afrique.

En effet, dans un rapport portant le titre de « Trade and Development Report Update » publié le 12 avril 2023, la CNUCED indiques que sur l’ensemble des 38 pays couverts par le cadre conjoint de viabilité de la dette des pays à faible revenu (CVD PFR) du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), 8 pays africains seraient déjà en situation de surendettement et 13 autres présenteraient un risque élevé de surendettement.

Dans son rapport, l’organisme onusien fonde son analyse sur la « … viabilité de la dette des pays à faible revenu arrêtée au 28 février 2023 ». Ainsi, les 8 pays concernés par la “situation de surendettement“ sont le Congo, le Malawi, le Mozambique, Sao Tomé-et-Principe, la Somalie, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe.

Cependant, la liste ne s’arrête pas là, car le rapport fait état de 13 autres pays qui présentent « un risque élevé de surendettement », à savoir le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Tchad, les Comores, Djibouti, l’Ethiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Kenya, la Sierra Leone et le Soudan du Sud.

Ces données doivent servir d’alerte et attirer l’attention des hommes d’affaires tunisiens qui font ou qui s’apprêtent à faire affaire avec ces pays.

Par ailleurs, la CNUCED indique que la croissance économique moyenne du continent africain serait de l’ordre de 2,5% en 2023, autrement dit un taux en baisse par rapport à celui de 2022, donc insuffisant pour réduire la pauvreté.

Si les pays exportateurs de matières premières ont tiré leur épingle du jeu en 2022 grâce à la flambée des prix enregistrés au cours de l’année écoulée, les prévisions ne sont guère optimistes pour 2023…

Cela étant, le rapport de la CNUCED relève quelques points positifs, entre autres la reprise du tourisme pour les pays qui dépendent de ce secteur, la stimulation de la demande de certaines matières premières clés (minerai de fer, platine, cuivre et acier). Mais cela dépendra bien entendu de la Chine, c’est-à-dire de son économie.