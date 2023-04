Le ministère des Affaires culturelles a annoncé, vendredi 14 avril 2023, que la cérémonie d’ouverture de la 32ème édition du mois du patrimoine, prévue dans la soirée du lundi 17 avril à la Médina de Tunis, est placée sous l’égide de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Cet événement culturel est organisé chaque année du 18 avril au 18 mai, sous l’égide du ministère des Affaires culturelles en partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP) et de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC).

Sa tenue coïncide avec la célébration de deux rendez-vous annuels d’envergure internationale. Le démarrage coïncide avec la célébration de la “Journée mondiale des monuments” (le 18 avril) et des sites alors que la clôture coïncide avec la “Journée internationale des musées” (le 18 mai).

La Médina de Tunis accueillera une programmation qui s’inscrit dans le cadre de la dynamisation du circuit culturel et touristique de cette ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco, depuis 1979. Ce programme coïncide avec le mois du jeûne et la Nuit du destin, célébrée le 27 Ramadan, lit-on dans un communiqué du ministère.

Il y aura un mapping lumineux de la célèbre mosquée de la Zitouna qui est l’un des monuments les plus remarquables de la Médina qui compte 700 monuments historiques.

Sur la Place de La Kasbah, le public a rendez-vous, à partir de 21h00, avec de la musique soufie et le spectacle Ziara de Sami Lajmi.

Une manifestation basée sur le numérique, baptisée “Biben” (Portes), est organisée du 14 au 18 avril à l’initiative du Centre international de l’économie culturelle numérique de Tunis (TICDCE), en partenariat avec l’INP.

Des startuppers financés par le TICDCE proposent un programme artistique qui se tient chaque soir de 23 h à 1 heure du matin. Ils offrent aux visiteurs un voyage dans le patrimoine matériel de la Médina et ses lieux emblématiques comme la tombe d’Ibn Khaldoun, la tombe du soldat inconnu, Bab Mnara et Dar Hassine (siège de l’INP).

“Bab El-Bahr (porte de la mer), Bab Carthaginna (porte de Carthage), Bab Souika (porte du marché), Bab El Menara (porte du fanal) et Bab Al-Djazira (porte de la presqu’île) sont parmi les nombreuses partes de la Médina de Tunis qui fait partie des premières villes arabo-musulmanes du Maghreb.

“Sous le règne des Almohades et des Hafsides, du XIIe au XVIe siècle, Tunis était considérée comme l’une des villes les plus importantes et les plus riches du monde islamique”.

“Quelque 700 monuments dont des palais, des mosquées, des mausolées, des medersa et des fontaines témoignent de ce remarquable passé”, peut-on lire sur le site de l’UNESCO.

“La Médina de Tunis est située dans une région de plaine fertile, au nord-est de la Tunisie et à quelques kilomètres de la mer. Capitale de plusieurs dynasties à rayonnement universel, elle représente un établissement humain témoin de l’interaction entre l’architecture, l’urbanisme et les effets socioculturels et économiques des cultures antérieures”, selon la présentation de l’organisation onusienne.

La même source souligne que “le bien inscrit couvre une superficie d’environ 280 ha et présente toutes les composantes d’une ville arabo- musulmane. Il est constitué de la médina centrale (VIIIe siècle) et des faubourgs Nord et Sud (XIIIe siècle). Par ses souks, son tissu urbain, ses quartiers résidentiels, ses monuments et ses portes, cet ensemble constitue un prototype parmi les mieux conservés du monde islamique.”