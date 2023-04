La série Redmi Note 12 continue d’apporter des fonctionnalités exclusives aux smartphones haut de gamme aux appareils de milieu de gamme supérieur, redéfinissant ainsi la photographie et l’expérience utilisateur globale.

Xiaomi annonce la sortie internationale de la série Redmi Note 12 ; une gamme qui propose quatre appareils captivants, à savoir le Redmi Note 12 Pro+ 5G (disponible à partir de 1 799 dinars) ; le Redmi Note 12 (779 dinars) ; et le Redmi Note 12 Pro et le Redmi Note 12S, qui seront bientôt disponibles sur le marché.

L’annonce a été faite lors d’une soirée organisée dans un hôtel à Gammarth, jeudi 13 avril 2023, en présence des partenaires de la marque, mais aussi de nombreux journalistes. Nous les avons vus et touchés, et du moins qu’on puisse dire, ces smartphones sont niveau technologique très avancé, surtout en matière de prise de vue (appareil photo).

S’appuyant sur le succès de la série Redmi Note 11, la série Redmi Note 12 offre des améliorations qui incluent le système de caméra, la durée de vie de la batterie, la vitesse de charge et un design user-friendly.

Avec le lancement mondial de la série Redmi Note 12, Xiaomi renouvelle son engagement à rendre les fonctionnalités de smartphone haut de gamme de plus en plus accessibles.

Les fonctionnalités qui inspirent les utilisateurs à “Live Vivid”

La vedette de la série Redmi Note 12 est le Redmi Note 12 Pro+ 5G avec son système de triple caméra puissant. Doté d’une caméra principale de 200 MP de niveau flagship avec OIS, d’une caméra ultra grand-angle et d’une caméra macro, ce dispositif haut de gamme vise à redéfinir la photographie pour le segment des smartphones haut de gamme de milieu de gamme.

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G ravira les utilisateurs avec son écran AMOLED Flow exceptionnellement lumineux et vifs de 120 Hz, qui sont pris en charge par Dolby Vision et Dolby Atmos…

Les deux smartphones sont livrés avec des vitesses de charge de niveau flagship, avec une HyperCharge de 120 W sur le Redmi Note 12 Pro+ 5G ainsi qu’une batterie longue durée de 5 000 mAh pour une utilisation quotidienne prolongée même en cas de forte consommation de contenu.

Une performance impressionnante et fluide à chaque utilisation



Chaque membre de la série dépasse les attentes au-delà de leur segment de prix. Le Redmi Note 12 offre une performance impressionnante et une expérience de divertissement améliorée.

Doté d’écran AMOLED super-lisse de 120 Hz, les utilisateurs bénéficient d’une qualité d’image époustouflante avec des couleurs distinctes.

Alimentée par la dernière plateforme mobile Snapdragon 4 Gen 1, les opérations sont fluides, permettant une multitâche facile avec une efficacité énergétique améliorée.

Le Redmi Note 12 offre une charge rapide de 33 W et une batterie longue durée de 5 000 mAh (typ), ce qui signifie que les utilisateurs peuvent utiliser plus d’applications et prendre plus de photos sans se soucier de la batterie…