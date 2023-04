L’Agence foncière industrielle (AFI) a annoncé, jeudi 13 avril 2023, le lancement de la nouvelle carte numérique interactive servant à acquérir à distance des lotissements industriels, et ce dans le cadre du développement de sa rentabilité.

Lors d’une conférence de presse tenue à l’IACE (Institut arabe des chefs d’entreprise) pour la présentation de la nouvelle carte numérique, le PDG de l’Agence, Kaïs Mejri, a évoqué la création de la nouvelle identité visionnaire de l’AFI.

Cette carte, a-t-il expliqué, vise à rapprocher les services de l’AFI de l’investisseur en lui permettant de prendre connaissance des différents lotissements industriels dont dispose l’agence, dans une première phase, et de procéder à la réservation à distance, par la suite.

Mejri a, dans ce cadre, évoqué ce nouvel acquis qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’agence pour moderniser et numériser les différents services qu’elle a rendus et les rapprocher des investisseurs industriels désirant s’installer dans les zones industrielles à travers la présentation du stock foncier, en lotissements industriels et le pourvoi des données en la matière, voire les prix, les superficies et leur proximité des moyens logistiques (aéroports, ports et rails, etc.).

Cette carte consiste en une application pouvant être utilisée par le téléphone portable ou l’ordinateur en Tunisie ou ailleurs, laquelle application permet aux utilisateurs d’accéder aux informations et données relatives aux zones industrielles.

D’après Mejri, l’AFI travaille actuellement également sur la mise en œuvre d’un programme de numérisation et de transition numérique en son sein, en vue de concevoir une carte permettant à l’investisseur tunisien et étranger la réservation, le paiement et la détention du lotissement qui lui convient, ce qui est de nature à donner un nouvel élan pour l’obtention de l’information et l’installation dans les zones industrielles dans les plus brefs délais.

Selon lui, l’agence est travaille sur un ensemble de programmes à vocation industrielle dans le cadre de la transition numérique, citant entre autres les quatre projets qui sont en cours de réalisation, à savoir la numérisation de l’archive, des documents administratifs de l’agence, de la gestion de la poste électronique, des cartes et des documents techniques en vue de créer une agence industrielle moderne capable d’exporter ses services vers l’étranger.

L’un des principaux projets sur lesquels l’AFI travaille consiste à construire des zones industrielles intégrées à l’effet de fournir des espaces où il fait bon vivre au sein de l’entreprise industrielle, pour que celle-ci ne soit pas isolée de son environnement urbanistique et des services dont les agents ont besoin à l’intérieur de la zone industrielle.

L’agence est également en train de préparer une stratégie de responsabilité sociétale, portant essentiellement sur la réduction des émissions carbones par les entreprises et les zones industrielles.