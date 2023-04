Les ventes d’électricité ont enregistré, durant les deux premiers mois de 2023, une hausse de 5%, c’est ce qui ressort du rapport Conjoncture énergétique publiée par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Les ventes des clients de la haute tension ont régressé de 4%, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré, par contre, une hausse de 4%.

Les industriels demeurent les plus grands consommateurs d’électricité avec 63% de la totalité de la demande des clients HT & MT, a fin février 2023.

La plupart des secteurs ont enregistré une baisse des ventes, principalement l’industrie du papier et de l’édition (-23%) et les industries extractives (-20%).

En revanche, les activités de pompage (eau et services sanitaires), et de pompage agricole ont connu une hausse des ventes, respectivement de 23% et de 6%.