L’encours de la dette publique a progressé de 10%, atteignant 117,1 milliards de dinars, à fin février 2023, par rapport à la même période de l’année écoulée, d’après les données publiées mercredi 12 avril 2023 par le ministère des Finances.

La dette intérieure représente 43,3% de l’ensemble de l’encours de la dette, alors que la dette extérieure représente 56,7%.

A noter que la dette extérieure est contractée principalement dans le cadre d’accords de coopération bilatérale (60,3%), et à un niveau moins important auprès du marché financier (21,3%) et via des accords de coopération bilatérale (18,4%).

Pour ce qui est du service de la dette publique, il a régressé de près de 36%, passant de 2,2 milliards de dinars, à fin février 2022, à 1,4 milliard de dinars en février 2023, et ce suite à la chute de la dette intérieure de 72%, à 384 millions de dinars, alors que la dette extérieure a préservé sa tendance haussière à 1 milliard de dinars (+19,2%).

Les statistiques du ministère de Finances font ressortir que l’enveloppe allouée au remboursement des intérêts de la dette s’est située au niveau de 855 millions de dinars, dépassant ainsi l’enveloppe réservée au remboursement du principal de la dette (605 MDT), laquelle est en baisse de 56,7%, en février 2023.