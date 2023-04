Les autorités syriennes ont, en réponse à l’initiative du président tunisien, Kaïs Saïed, de nommer un ambassadeur auprès de la Syrie, donné immédiatement leur approbation à cette nomination et décidé de rouvrir l’ambassade de Syrie à Tunis, a indiqué, mercredi 12 avril 2023, le ministère des Affaires étrangères.

La Syrie a, aussi, décidé de désigner très prochainement un ambassadeur en Tunisie, selon la même source.

Un communiqué du département des Affaires étrangères évoque “la poursuite de la concertation et la coordination entre les ministres tunisien et syrien des Affaires étrangères” et réitère la volonté renouvelée des deux parties de “consacrer les liens de fraternité solides” unissant les deux pays.

“La Tunisie et la Syrie sont soucieuses de défendre les valeurs de solidarité et d’entraide, au service de l’intérêt commun des deux peuples frères”.

Le 3 avril, recevant le ministre des Affaires étrangères, Kaïs Saïed avait ordonné d’entamer les procédures pour la nomination d’un ambassadeur de Tunisie à Damas.

Le 11 mars 2023, il avait annoncé son intention de nommer un ambassadeur tunisien en Syrie au cours d’une audience accordée au ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar.