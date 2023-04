L’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), qui s’est engagée depuis 2019, en vertu d’une convention de partenariat avec l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), dans une démarche de maîtrise et d’efficacité d’énergie, ambitionne de devenir un modèle d’”établissement public vert en Tunisie”.

La mise en oeuvre de la deuxième phase de cette convention et surtout le projet pilote, conçu avec l’accompagnement de l’ANME, pour l’installation d’une centrale d’énergie solaire photovoltaïque (PV) d’une capacité estimée à 60 kilovolt-ampères (kva-218 panneaux PV), ont été au cœur d’une réunion de suivi et d’évaluation, tenue mercredi 12 avril 2023 au siège de l’agence TAP, et coprésidée par Najeh Missaoui, Président directeur général de TAP, et Fethi Hanchi, directeur général de l’ANME.

40% de réduction de la facture électrique

Après avoir réduit sa facture électrique de plus de 40% grâce à un plan d’efficacité énergétique, mis en place par la Direction technique et énergie, l’agence TAP prévoit de concrétiser de nouvelles actions visant à préparer le terrain à la mobilité électrique à travers l’examen de la possibilité d’installation de bornes de recharge dans son arrière-cour, où se trouve son parc automobile.

D’après son PDG, fraîchement nommé à la tête de l’agence, ce projet est ” très important, dans la mesure où il anticipe le déploiement futur de voitures électriques qui pourraient remplacer les voitures de service à carburant de l’agence TAP (14 voitures de service, dont 4 voitures de fonction)”.

Le projet permettrait, une fois réalisé, de réduire la consommation énergétique du transport, son impact environnemental et son empreinte carbone.

La mobilité électrique fait l’objet déjà d’un programme national en Tunisie, dans lequel l’ANME est un partenaire stratégique. Son objectif est de réduire la consommation énergétique du transport et de son impact environnemental, à travers l’introduction dans le parc des véhicules national, des véhicules électriques/hybrides.

La TAP veut réduire jusqu’à 95% sa facture électrique

Pour l’agence TAP, l’objectif final de ses démarches entreprises en concertation avec l’ANME est de réduire jusqu’à 95% sa facture électrique, qui était d’une moyenne annuelle de 7 000 dinars par mois, et de s’ériger en tant que modèle à suivre pour les médias publics.

Il s’agit également d’obtenir le certificat de conformité à la norme ISO 50001 qui vise l’amélioration de la performance énergétique des entreprises et organisations.

Renforcer la collaboration TAP-ANME

“L’Agence nationale de maîtrise de l’énergie est toujours disposée à accompagner les ambitions de l’agence TAP, à développer davantage la coopération entre les deux parties et à trouver les alternatives nécessaires pour concrétiser les projets convenus dans le cadre de la convention de partenariat et des programmes et avantages nationaux encourageant le déploiement des énergies renouvelables”, a déclaré Fethi Hanchi, lors de cette rencontre, à laquelle ont assisté des cadres et responsables des deux agences.

Selon lui, cela ne peut qu’appuyer les efforts nationaux visant à sensibiliser le grand public à la nécessité de maîtriser la consommation d’énergie, réduire de 30% la consommation des énergies primaires à l’horizon de 2030 et porter la part des énergies renouvelables dans le mix-électrique tunisien à 30%, un objectif révisé récemment à 35%.

En effet, l’ANME avait officiellement lancé, le 6 avril 2021 avec le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, le programme national de transition énergétique dans les établissements publics.

Quid du programme ?

Doté d’un budget d’environ 200 millions de dinars, ce programme prévoit essentiellement l’installation de systèmes d’autoproduction d’électricité à partir des énergies renouvelables dans les bâtiments, propriété des établissements publics, notamment les ministères.

Un exposé sur les actions entreprises par la Direction technique et énergie au sein de l’agence TAP a été présenté lors de la réunion de suivi et d’évaluation. Il en ressort qu’une importante économie dans la consommation d’énergie a été réalisée, laquelle s’est traduite par un important gain en investissement. Cela a également permis d’agir sur la performance et la durabilité des équipements (transformateurs…) et de réduire les éventuels impacts sur la santé du personnel à travers la gestion de l’éclairage.

Il y a lieu de rappeler que la Convention de partenariat pour la maîtrise de l’énergie et le déploiement de l’énergie renouvelable a été signé, le 9 octobre 2019, entre l’agence TAP et l’ANME. Elle est d’une durée de 5 ans renouvelables.