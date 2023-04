Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a annoncé, mardi 11 avril 2023, que son département envisage de rénover et de renforcer la flotte du transport public, “devenu de plus en plus vétuste”.

Majidi, qui s’adressait aux journalistes, lors d’une conférence de presse tenue, au Palais du gouvernement à La Kasbah, a évoqué, à cet effet, des programmes d’acquisition de nouveaux véhicules en parallèle avec les actions de maintenance de la flotte existante.

Il est revenu sur les démarches du ministère pour finaliser les projets de transport, dont celui du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR), et ce à travers le parachèvement de la ligne “D”, reliant la ville de Tunis à celle de la localité de Gobbaa au gouvernorat de La Manouba, via le Bardo et Manouba.

“Cette ligne ferroviaire est d’une haute capacité de transport, qui pourrait atteindre 2 400 passagers par desserte, soit l’équivalent de la capacité de 50 bus ou 600 voitures”, a-t-il dit.

D’après ses dires, le ministère du Transport prévoit également de renforcer la traction électrique ferroviaire urbaine, et ce dans le cadre de la politique nationale de transition énergétique et écologique. L’objectif est de garantir un transport durable, propre et sécurisé.

Evoquant les déprédations qui ont eu lieu au niveau de la nouvelle ligne Tunis-Bougatfa, Majidi a exprimé son regret face à la propagation des actes de vandalisme ciblant les moyens de transport (bus, trains ou métros), qualifiant ces actes de “dangereux”.

Il a souligné, dans ce contexte, la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties (sécurité de transport multimodal, ministère de l’Intérieur…) pour sécuriser les parcours et les dessertes et d’accompagner ces efforts par des campagnes de sensibilisation à l’importance de préserver les acquis nationaux.