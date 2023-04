L’Institut du Monde arabe (IMA) et la Fondation Jean-Luc Lagardère annoncent l’ouverture des candidatures à la 11ème édition du Prix de la littérature arabe et le lancement d’un nouveau prix de la littérature arabe des lycéens.

Les ouvrages finalistes envoyés pour le prix de la littérature arabe sont également susceptibles d’être sélectionnés pour le Prix de la littérature arabe des lycéens. Les deux prix seront remis à l’automne au cours d’une cérémonie à l’IMA, en présence des Lauréats.

Les éditeurs qui souhaitent présenter la candidature de leur auteur doivent envoyer les ouvrages, en trois exemplaires, jusqu’au 30 juin 2023, à l’adresse suivante : Fondation Jean-Luc Lagardère, Prix de la littérature arabe, 4-10, Avenue André Malraux – Immeuble Octant – 92689 Levallois-Perret Cedex.

En plus des versions papiers, les livres doivent aussi être envoyés au format numérique (PDF) à l’adresse : avalenza@lagardere.fr.

Le Prix de la littérature arabe récompense une œuvre littéraire écrite sur la thématique du monde arabe. Il est décerné à un écrivain ayant la nationalité de l’un des pays de la Ligue arabe, ayant écrit une œuvre littéraire (roman ou recueil de nouvelles), à compte d’éditeur, en arabe et traduite en français ou directement en français.

Les ouvrages proposés pour ce Prix devront avoir été publiés entre le 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2023. Les auteurs ne pourront participer au Prix que par l’intermédiaire de leur éditeur.

Six à huit ouvrages seront retenus et l’annonce des finalistes est prévue pour début septembre. Le lauréat, ou la lauréate, sera désigné par un jury composé d’éminentes personnalités du monde des médias, des arts et de la culture, ainsi que de spécialistes du monde arabe.

Le Prix de la littérature arabe des lycéens est doté de 4 000 €. Il est dans le prolongement du Prix de la littérature arabe. 250 élèves de lycées généraux, technologiques et lycées professionnels de l’Académie de Versailles seront amenés à voter pour leur ouvrage préféré parmi la sélection finale.

En parallèle du Prix, les lycéens seront invités à participer à des travaux de lecture, d’écriture et à des rencontres avec les auteurs.

Créé en 2013 par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’IMA, le Prix de la littérature arabe est la seule récompense française distinguant la création littéraire arabe.

Ce Prix, doté de 10 000€, promeut l’œuvre -roman ou recueil de nouvelles-, d’un écrivain ressortissant de la Ligue arabe, auteur d’un ouvrage écrit en arabe et traduit en français ou directement écrit en français. Le Tunisien Yamen Manaï est le lauréat de l’édition précédente, pour son roman “Bel Abîme” (Elyzad).