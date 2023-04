Le taux de pollinisation des palmiers-dattiers des oasis de Tozeur, démarré en mars 2023, a atteint les 35% dans les oasis modernes et 15% dans les oasis anciennes selon les estimations du Commissariat régional au développement agricole.

Afin d’améliorer la productivité des palmiers, les services concernées organisent depuis le début de mois d’avril et jusqu’au 16 avril 2023 une campagne de sensibilisation auprès des agriculteurs dans les différentes délégations du gouvernorat pour introduire le pollinisateur mécanique dans cette étape et ceci en collaboration avec le Centre technique des dattes, le Centre de recherches en agriculture oasienne et le Groupement interprofessionnel des dattes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la responsable de la cellule de la production végétale au sein de la CRDA de Tozeur, Amani Touil a indiqué que l’introduction du pollinisateur mécanique permettra de faire face à la pénurie de la main- d’œuvre et son coût élevé.