Les produits des groupements féminins de développement seront commercialisés dans quatre grandes surfaces à Tunis à partir de la deuxième moitié du mois de ramadan, dans le cadre d’une convention de partenariat signée entre le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Les opérations d’approvisionnement dans les grandes surfaces ont démarré récemment et consistent en une large gamme de produits locaux d’épicerie fine, de miel et de dattes, préparés par des artisanes dans 13 groupements féminins de développement.

A noter que le ministère de la Famille a tenu des réunions de coordination avec les groupements de femmes de développement et les représentants des grandes surfaces pour la préparation des affiches des produits et des stands.

A travers ce partenariat, le ministère s’emploie à consolider ces groupements féminins et la commercialisation des produits des artisanes dans les grandes surfaces.

Il convient de rappeler que le ministère de la famille avait organisé le 5 mars 2023 à la Galerie de l’information à Tunis, la première exposition des groupements féminins de développement, en collaboration avec la Banque tunisienne de solidarité, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme.