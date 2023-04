54,5 milliards de dirhams (MMDH), c’est le montant total des primes émises par les entreprises d’assurances et de réassurance (à l’exception des réassureurs exclusifs et des assureurs Takaful) du Maroc en 2022, ce qui représente une progression de 8,5% par rapport à l’exercice 2021.

C’est ce qu’indique l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) – l’équivalent de la FTUSA en Tunisie – dans ses statistiques annuelles relatives à l’exercice 2022.

En effet, c’est la branche “Vie” qui a enregistré la plus forte progression, laquelle s’est élevée à 10,7% à 25,4 MMDH, contre la branche “Non vie” qui a totalisé 29,1 MMDH (6,7%), selon l’ACAPS. Et au niveau de la branche “Vie”, le segment “Épargne-dirhams” a connu une hausse de 16,3% à 20,95 MMDH, alors que les segments “Décès” et “Épargne-support unités de compte” sont en baisse de 0,1% à 3,21 MMDH et 28% à 1,23 MMDH.

Pour leur part, les primes dans la branche “Non vie” se sont élevées à 5,7% pour l’Automobile“, à 13,72 MMDH, et à 5,7% également pour les “Accidents corporels”, à 5,04 MMDH.