Trois chiffres, 138 000, 328 et 23. Et un continent, l’Afrique. Le dernier rapport du cabinet Henley & Partners a recensé en 2022 sur le continent africain, qui compte 1,4 milliard d’habitants, 138 000 millionnaires, 328 centi-millionnaires et 23 milliardaires. Et leur fortune totale est évaluée à 2 400 milliards de dollars.

Les données historiques du cabinet montrent que, sur la décennie 2012-2022, le nombre de millionnaires en Afrique a baissé de 12%, à cause particulièrement de la faible croissance économique des trois grandes économies africaines, en l’occurrence le Nigeria, l’Egypte et Afrique du Sud, durant la période.

Pour établir son classement des hommes riches résidents en Afrique, Henley & Partners a pris en considération « les actifs nets pouvant être investis par un individu et qui comprennent tous ses actifs pouvant être investis (propriétés, liquidités et participations de sociétés cotées) auxquels on soustrait tout passif », rapporte afrique.le360.ma. Et pour figurer dans le club de “super-riches“, il faut obligatoire disposer d’au moins 100 millions de dollars.

C’est ainsi que l’Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du continent, compte le plus grand nombre de millionnaires et de centi-millionnaires, soit 37 800 millionnaires et 98 centi-millionnaires. Elle est suivie très loin par l’Egypte, avec 16 100 millionnaires et 54 centi-millionnaires, le Nigeria –pays le plus peuple d’Afrique- pointe à la troisième place avec 9 800 millionnaires et 27 centi-millionnaires ; le Kenya se classe quatrième avec 7 700 millionnaires et 15 centi-millionnaires ; le Maroc ferme la marche du Top 5 des pays concentrant le plus grand nombre de millionnaires, avec 5 800 millionnaires et 28 centi-millionnaires.

Ceci étant, ces cinq pays concentrent 56% des millionnaires et 91% des milliardaires du continent africain. Et en termes de milliardaires, le classement change complètement, puisque l’Egypte compte 8 milliardaires, contre 5 pour l’Afrique du Sud (5), 4 pour le Maroc et 4 aussi pour le Nigeria.

L’île Maurice, l’Algérie, l’Ethiopie, le Ghana et la Tanzanie complètent respectivement le classement des dix pays africains concentrant le plus grand nombre de millionnaires résidents.

Et selon les prévisions du cabinet Henley & Partners, une forte croissance du nombre des millionnaires africains est attendue pour la décennie 2022-2032, nombre qui devrait atteindre les 195 000 millionnaires en 2032. Parmi les pays qui pourraient y figurer, le cabinet cite l’île Maurice, la Namibie, le Rwanda, la Zambie, les Seychelles, la RD Congo.

