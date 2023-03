Un groupe de jeunes actifs dans le cadre du programme “SAFIR” propose au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche l’adoption d’une stratégie de sensibilisation des citoyens au stress hydrique et à la rareté de l’eau en Tunisie.

Proposée dans le cadre d’un document d’orientation “policy paper”, dont l’Agence TAP a eu connaissance, cette stratégie doit être mise en œuvre à travers des campagnes de sensibilisation des citoyens aux problèmes de déficit hydrique et de la rareté des eaux potable et d’irrigation. Ces campagnes doivent être menées à travers la communication et le contact direct avec les citoyens et la communication indirecte à travers les médias et les réseaux sociaux.

Elles (les campagnes) devraient permettre une meilleure prise de conscience quant au problème de la rareté de l’eau, l’amélioration des pratiques relatives à la rationalisation de la consommation de l’eau et de l’adaptation à la sécheresse et changements climatiques ainsi que la réduction des impacts économiques et sociaux du stress hydrique.

Le document a été élaboré par 14 jeunes de différentes régions de la Tunisie (Nabeul, Tozeur, Grand Tunis, Jendouba, Le Kef, Kairouan, Monastir) dans le cadre de la 2ème session du programme Safir (octobre 2022 – mars 2023).

Le programme Safir, qui a démarré en octobre 2020, plaide en faveur de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et de l’inclusion économique de la jeunesse dans 9 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient dont la Tunisie. Il est soutenu financièrement par l’Union européenne, il vise à créer un environnement propice à l’engagement citoyen des jeunes, selon le site de ce programme.