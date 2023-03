Les candidatures à la 4ème édition de ” Langues en dialogue” de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se poursuivent jusqu’au 14 avril prochain.

Démarrée en 2020, l’initiative ” Langues en dialogue ” vise à accompagner des actions de valorisation des variétés de français et du multilinguisme dans l’espace francophone. Elle s’adresse aux associations, entreprises culturelles, organismes de recherche, maisons d’édition etc., disposant d’un statut juridique, privé ou public, en mesure de proposer des outils originaux et d’envergure visant l’élaboration et la promotion de contenus et d’outils en FLE (Français langue étrangère) ou FLS (Français langue secondaire), dans une perspective multilingue.

Le thème retenu pour son édition 2023 est “bâtir un monde de paix, équitable et durable”. L’attention portée à cette thématique vise à inculquer aux élèves une culture de la paix et à instaurer une vision du monde construite sur le dialogue, la compréhension, le respect mutuel et le partage.

Cet appel est ouvert aux structures ou entreprises à vocation linguistique et/ou culturelle et les organismes de recherche établis dans un des Etats ou gouvernements membres, observateurs ou associés de la Francophonie institutionnelle, et actifs depuis au moins trois ans à la date limite de dépôt des candidatures.

Les porteurs de projets ayant bénéficié d’accompagnements financiers durant 3 années consécutives ne sont pas éligibles.

Les projets soumis doivent cibler impérativement au moins deux langues, dont le français. Toutes les langues de l’espace francophone officiellement reconnues sont éligibles. Ils doivent présenter un rayonnement national, régional, ou international, tout en bénéficiant d’un ancrage territorial issu d’un solide partenariat tissé avec les professionnels locaux.

La soumission des projets se fera exclusivement par voie électronique à l’adresse suivante : ~LanguesEnDialogue@francophonie.org

Les dossiers seront ensuite examinés par une commission de sélection composée de linguistes, de didacticiens et de collaborateurs de l’OIF, désignés par celle-ci.

L’OIF souligne que le montant maximal de l’aide par requête est de 10 000 € (dix mille euros) pour l’année en cours. La participation de l’Organisation ne peut en aucun cas couvrir la totalité des frais liés au projet et ne peut excéder 70% du budget global du projet présenté.

” Langues en dialogue ” s’inscrit dans une optique de promotion de la langue française respectueuse de la riche diversité, linguistique et culturelle, caractéristique de l’espace francophone.