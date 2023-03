Le Théâtre national tunisien (TNT) a publié, lundi 27 mars 2023, un message à l’occasion de la Journée mondiale du théâtre célébrée le 27 mars de chaque année. Il évoque la mission cruciale de cet art “éternel et intarissable” dans un long message dont voici une synthèse.

“Le théâtre est et restera un reflet révélant le degré de raffinement des populations, une expression des civilisations, la noblesse des valeurs qui lui sont inhérentes”, affirme le TNT. Ce dernier qualifie “un art qui véhicule des visions du monde aussi diverses que multiples et des valeurs artistiques qui façonnent les esprits”.

Le théâtre “démontre à chaque instant que la créativité n’a pas de limites, que l’art n’a pas de frontières…”, souligne l’Etablissement pour lequel cet art “reste un chemin de liberté vers des horizons plus vastes et plus cléments”.

“Le théâtre né avec les premières prémisses de la création de la conscience humaine-la civilisation grecque en est la preuve la plus éclatante- reste immuable comme une valeur intrinsèque pour la compréhension humaine de l’essence de l’existence”, peut-on encore lire.

Le message rappelle que “le théâtre tunisien, est né de ce même terroir, s’appuyant sur ce même désir de recherche des valeurs”.

La célébration de la journée mondiale du théâtre coïncide avec le 40e anniversaire du TNT. Cette date anniversaire est “une occasion de plus pour rappeler le rôle qu’il a joué et dans lequel il a été précurseur aussi bien sur le plan national, arable africain et même international dans la sculpture du goût artistique de plus d’une génération”.

Le TNT revient sur sa riche histoire durant quatre décennies durant lesquelles il a proposé “des œuvres et des expériences qui sont restées des traces lumineuses de cet art”.

Il est à rappeler que des hommes de théâtre de renommée ont dirigé le TNT depuis sa création il y a 40 ans : Moncef Souissi (1983-1988), Mohamed Driss (1988-2012), Anwar Shaafi (2012-2014) et Fadhel Jaibi (2014-2020).

Le metteur en scène, acteur et universitaire Moez M’rabet vient d’entamer son mandat, après sa récente nomination par le ministère des Affaires culturelles. La nouvelle direction a récemment présenté son projet pour une refonte de l’organisation et de la gestion générale de cette institution créée en 1983.

M’rabet a annoncé une série de projets dans les divers secteurs de création, de production et de formation au sein de l’établissement. Son projet de réforme du TNT s’inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs et des acquis dans le développement de l’expérience théâtrale en Tunisie qui ont été réalisés sur quatre décennies.

La nouvelle direction du TNT propose un projet de gestion globale pour la réorganisation des activités et programmes dans ses bâtiments, la salle du 4 e art et le palais du théâtre de Halfaouine où il siège à la Médina de Tunis. Le TNT mise surtout sur les partenariats et les mécènes pour le développement de ses ressources financières.

Ses missions sont inscrites dans la loi de finances, datant du 30 décembre 1983. Contribuer à l’activité culturelle théâtrale en matière de production, de publication et de distribution, et œuvrer au rayonnement de la production théâtrale nationale, sur les plans local et international sont parmi les principales prérogatives de cet établissement relevant du ministère des Affaires culturelles.

Le 27 mars de chaque année, les artistes de la scène dans le monde entier célèbrent la Journée mondiale du théâtre dans le cadre d’événements qui mettent le théâtre au cœur de leurs actions pour la paix et en faveur d’un monde plus stable.

A cette occasion, la Tunisie organise une série de manifestations qui rendent hommage à l’oeuvre des professionnels du théâtre dont les auteurs dramatiques, metteurs en scène, acteurs, scénographes, chorégraphes, musiciens et techniciens.

La Journée mondiale du théâtre date de 1962. Elle est célébrée, le 27 mars de chaque année, par les Centres Nationaux de l’Institut international du théâtre (ITI), qui existent dans une centaine de pays du monde. Cette année, l’IIT met à l’honneur l’actrice égyptienne Samiha Ayoub qui a été choisie pour rédiger le Message de la Journée mondiale du théâtre 2023.

Créé en 1948, à l’initiative de l’UNESCO et de personnalités renommées dans le domaine du théâtre, l’ITI est la plus importante organisation internationale non gouvernementale dans le domaine des arts de la scène ayant des relations formelles, de consultation et d’association, auprès de l’UNESCO.