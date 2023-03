La réunion du conseil des ministres du 22 mars 2023, qui a été présidée par le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a porté sur plusieurs sujets, dont entre autres l’approvisionnement du marché en produits de large consommation en prévision du mois de Ramadhan 2023, la numérisation…

A cette occasion, Tebboune a demandé au gouvernement de ne se réunir que si c’est nécessaire, et de privilégier donc le travail sur le terrain, «… l’Algérie n’ayant pas besoin, aujourd’hui, de promulguer des lois susceptibles de perturber la vie des citoyens, mais plutôt d’en annuler certaines, devenues caduques ».

Ensuite, il a ordonné l’accélération du processus de numérisation et de statistiques précises, en tant que système de travail de base dans tous les secteurs, notamment pour les domaines, les impôts, les douanes et le budget. Dans ce cadre, il a demandé la création d’une plateforme numérique mise à jour qui fournit des données et des indicateurs précis, propices à la prise de décisions appropriées et à la lutte contre la bureaucratie.

Il s’agit également de faciliter l’acte d’investissement et encourager les investisseurs notamment à travers le guichet unique, de consentir une réduction exceptionnelle des prix du transport aérien et maritime durant le Ramadhan à hauteur de 50% au profit des Algériens vivant à l’étranger à l’effet de leur permettre, s’ils le souhaitent, de passer ce mois sacré au pays avec leurs familles, au vu des difficultés économiques dans leurs pays de résidence.

Le chef de l’Etat a également souligné la nécessité de reconstruire la flotte du transport maritime algérien, et ainsi d’accélérer l’opération d’ouverture des lignes aériennes vers les capitales de pays africains.