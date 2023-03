Dans le cadre du suivi du projet « Startups et PME innovantes », M. Alexandre Arrobbio, représentant résident de la Banque Mondiale en Tunisie, et Mme Nejia Gharbi, directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), ont effectué une visite au Pôle de Compétitivité de Sousse Novation City.

La visite a permis de rencontrer les startups et les PME Innovantes incubés dans la technopole et qui ont bénéficié du projet « Startups et PME innovantes » financé par la Banque Mondiale, mis en œuvre par la CDC et implémenté par Smart Capital.

L’objectif aussi était d’être à l’écoute pour identifier les entraves et les difficultés auxquels font face les PME innovantes et les startups, et de recueillir les suggestions pour répondre aux besoins et renforcer l’appui à l’écosystème. Les représentants ont ainsi engagé des discussions visant à développer davantage ces entreprises.

La visite a aussi concerné les PME et startups hébergés à la technopôle.

M. Alexandre Arrobbio s’est montré satisfait du niveau d’avancement du projet en cours et a exprimé son encouragement pour ce type d’initiatives qui allie innovation, intelligence artificielle et robotique ainsi que l’industrie 4.0. Il a ainsi souligné l’importance de ces domaines dans le contexte actuel de la transformation numérique et de la compétitivité industrielle. Il a salué l’engagement de l’équipe en charge du projet et a apprécié la qualité du travail effectué jusqu’à présent.

M. Arrobbio a aussi insisté sur le fait que les projets de ce type contribuent non seulement au développement de l’entreprise qui les initie, mais aussi à la croissance économique et à la création d’emplois dans la région. Il a assuré la poursuite de l’engagement de la Banque Mondiale à poursuivre cette dynamique de collaboration au profit de l’innovation spécialement dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle.

La rencontre a été l’occasion pour présenter en détail les différentes composantes du projet, Mme Nejia Gharbi, a tout d’abord mis le projet dans son contexte en rappelant qu’il a permis de mettre en place les différents mécanismes de financement que ce soit en capital ou en subventions dédiés aux startups mais aussi aux structures d’appui et d’accompagnement, sans oublier les PME innovantes qui ont passé le stade de startups.

Elle a présenté le Fonds de Fonds ANAVA, qui consiste en la création de plusieurs fonds sous-jacents dédiés aux startups. Ces fonds investiront à chaque stade de développement des startups, à savoir les phases d’amorçage, de démarrage et de post-démarrage. Cette stratégie permettra de répondre aux besoins de financement des startups à différents niveaux de leur développement.

Ensuite, M. Tarek Triki, directeur d’investissement – Smart Capital, a présenté le fonds InnovaTECH, qui est dédié aux PME innovantes porteuses de croissance. D’une taille de 125 MD, ce fonds permettra aux entreprises sélectionnées de bénéficier d’un programme de développement incluant des investissements dans l’innovation et les technologies. Cette initiative vise à soutenir l’innovation et la croissance des PME en Tunisie, en leur offrant un financement adapté à leurs besoins spécifiques.

Enfin, Mme Salma Baghdedi, directrice de l’écosystème des Startups – Smart Capital, a présenté le programme Flywheel (BM et GIZ) destiné à soutenir les acteurs de l’écosystème des startups en Tunisie. Il vise à soutenir le lancement et le développement des startups, ainsi que leurs structures de soutien. Ce programme permettra de renforcer l’écosystème en Tunisie en leur offrant un soutien financier et technique.

Cette visite a permis aux participants de découvrir les dernières avancées en matière de technologie et d’en apprendre davantage sur l’avenir de l’industrie de la robotique, mais aussi de découvrir un potentiel important dans la composante « Mecatronic city ». C’était aussi l’occasion de découvrir le tout nouveau local de Novation City, abritant le centre Industrie 4.0, la futur « Smart Factory » ainsi que les programmes de développement de la technopôle.

Parmi les startups et PME innovantes visités, Envoa Robotics a suscité un grand intérêt. Cette entreprise spécialisée dans la robotique industrielle a présenté ses dernières innovations en matière de robotique et a partagé sa vision pour l’avenir de cette industrie en constante évolution.