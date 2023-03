Les neuf (9) groupes ayant participé à la compétition nationale de réutilisation des données publiques ouvertes ont obtenu 3 prix pour la réalisation de projets innovants dans le secteur social et 6 prix dans le secteur de santé, indiquent deux communiqués des ministères des Affaires sociales et de la Santé.

Dans son communiqué, le ministère des Affaires sociales explique que le premier prix dans le secteur social, décerné dans le cadre de cette compétition organisée à Hammamet par l’unité de l’administration électronique à la présidence du gouvernement, en partenariat avec la Banque mondiale, a été remis au groupe “GEEK” qui a développé un site électronique Handi @ art pour faciliter l’accès des personnes à besoins spécifiques aux centres de défense et d’intégration sociale et la création d’un espace pour l’organisation des sessions de formation spécifique et l’exposition de leur produits.

Le deuxième prix a été remis au groupe “Assistini” ayant développé une application de traduction à la langue des signes par le biais de l’intelligence artificielle, alors que le groupe RE-START a obtenu le troisième prix qui consiste en la conception d’une plateforme WEB permettant au ministère des affaires sociales de communiquer avec les différentes parties qui orientent les catégories en situation de vulnérabilité vers les différentes structures à même d’assurer leur intégration économique et sociale en coordination avec les organisations et associations concernées.

De son côté, le ministère de la Santé a souligné dans son communiqué que les 6 prix consacrés au secteur de la santé ont été décernés aux meilleures applications pour la réutilisation des données publiques en la matière.

A noter que l’unité des technologies de l’information et des communications au ministère des Affaires sociales, le comité général de promotion sociale et la caisse nationale de sécurité sociale et la CNAM ainsi que les ministères de la Santé et de l’Education ont participé à cette compétition nationale qui a été organisée du 17 au 19 mars 2023.