Universal Motors, importateur officiel de la marque VOLVO en Tunisie, a célébré, jeudi 16 mars 2023, l’ouverture de son nouveau siège 3S (showroom/magasin de pièces de rechange et atelier technique) situé dans la zone industrielle La Charguia 1.

Pour ce faire, Jesus Fernandez De Mesa, managing director EMEA pour Volvo Car Corporation, a fait spécialement le déplacement. La cérémonie a également été marquée par la présence de l’ambassadeur de Suède à Tunis, Anna Block Mazoyer, et bien entendu Mohamed Ben Jemâa, directeur général d’Universal Motors. Et de plusieurs chefs d’entreprise.

Les passionnés de la marque VOLVO seront désormais accueillis dans un cadre unique et un espace convivial d’une superficie totale de 5 000 m².

S’étalant sur 1 060 m², le nouveau showroom de VOLVO est conforme aux standards de la marque et aux exigences du constructeur avec une ambiance conviviale et chaleureuse mettant en avant la simplicité et la beauté du style scandinave.

Un atelier de 600 m² a été intégralement conçu suivant le concept innovant de Volvo, en l’occurrence le VPS –pour Volvo Personal Service-, qui adopte une philosophie complétement différente avec un contact direct du technicien et le client pour une meilleure identification du besoin et un traitement plus rapide.

L’atelier répond aux standards internationaux de la marque, et il s’agit du premier atelier en Tunisie qui soit climatisé, chauffé avec tous les enrouleurs (huile, air, électricité et baladeuse) suspendus de manière centrale entre les ponts, nous a-t-on expliqué.

Un magasin de pièces de rechange, aussi bien pour les nouvelles voitures que pour les anciennes, est à disposition pour répondre aux besoins de tous les clients.

La satisfaction des clients élevée au rang d’objectif principal

Grâce à une équipe certifiée et l’implémentation du système VPS, Universal Motors bénéficie des derniers équipements de pointe et d’une conceptualisation simplifiée permettant un gain de temps considérable puisqu’il intègre un agencement particulier de l’outillage spécifique. Il s’agit d’un système fédérateur orienté client, qui sert de source de principes et de pratiques communes.

Volvo marque le coup en étant la seule marque en Tunisie à commercialiser sa gamme exclusivement en Hybride.

En effet, toute la gamme commercialisée en Tunisie est dotée d’un certain niveau d’électrification, passant de la micro-hybridation jusqu’à l’hybride rechargeable.

La gamme Volvo en Tunisie est constituée de 3 SUV (XC40, XC60 et XC90), ainsi que de deux berlines (S60 et S90).

De nouveaux véhicules 100% électrique viendrons enrichir la gamme au cours de l’année 2023, promet le concessionnaire.

Historique d’innovation VOLVO

Sous le slogan “Freedom to move in a personal, sustainable and safeway”, la marque VOLVO n’a pas cessé, depuis 1959, de déployer les efforts en termes d’innovations.

1959 : Ceinture de sécurité à trois points d’ancrage

1972 : Siège enfant dos à la route

1990 : Premier coussin rehausseur intégré du monde

1991 : Protection contre les chocs latéraux

1998 : Rideau gonflable

Rideau 2002 : Système de protection en cas de retournement (ROPS)

2003 : Système de surveillance anti-angle mort (BLIS)

2008 : City Safety

2010 : Détection des piétons avec freinage automatique à pleine puissance.

Le nouveau showroom Universal Motors est désormais prêt à vous accueillir pour découvrir ou redécouvrir une large gamme de modèles Volvo. Les équipes présentes sur place se feront un plaisir de vous rendre service et vous conseiller.

Pour toute information, le site web : www.volvocars.com