La cheffe du Gouvernement, Najla Bouden, a présidé, jeudi 16 mars 2023, au palais du gouvernement à La Kasbah, la cérémonie de remise des prix du concours de l’innovation dans l’artisanat, à l’occasion de la célébration de la Journée Nationale de l’Artisanat et de l’Habit Traditionnel.

A cette occasion, 9 artisans ont été primés pour trois types du concours.

Pour le concours de création de cadeaux et d’articles de souvenirs, les prix (respectivement 4 000, 3 000 et 2 000 dinars) ont été décernés à Rached Zarraï Miladi du gouvernorat de l’Arianna, Fatma Jebali du gouvernorat de Nabeul, et Bassem Rekik (gouvernorat de Sfax).

Les prix de la compétition d’un produit ami à l’environnement (4 000, 3 000 et 2 000 dinars) ont été remis aux artisans Ali Gharbi (gouvernorat de Ben Arous), Om El-Khir Lassoued (gouvernorat de Gafsa), et Manel Bouzid (gouvernorat de Gabès).

Les prix de la compétition de création pour les étudiants des écoles des arts et des métiers et des centres de formation artisanaux (respectivement 2 000, 1 500 et 1 000 dinars) ont été octroyés à Malek Berrached (gouvernorat de Nabeul), Imen Hammami du gouvernorat de Bizerte, et Hanen Mastour du gouvernorat de Siliana.

L’Office national de l’artisanat indique, dans un communiqué publié vendredi 17 mars, que ces prix visent à mieux promouvoir et valoriser le secteur de l’artisanat tout en mettant l’accent sur les spécificités historiques, économiques et sociales de ce domaine.

Ont pris part à cette cérémonie, le ministre du tourisme et de l’artisanat, Mohamed Moez Belhassine, le directeur général de l’Office national de l’artisanat, Faouzi Ben Halima, et le président de la Fédération nationale de l’artisanat, Salah Amamou.