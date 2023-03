Repenser l’offre touristique tunisienne, promouvoir le tourisme durable et immersif et diversifier les produits pour promouvoir davantage la destination Tunisie, tels sont les thèmes évoqués lors de la journée “DEMO TALK DAY” sur le programme “Specificity: Sustainable Tourism Edition” organisée par l’association Carthage Business Angels (CBA).

Il s’agit du premier programme d’accélération spécialement dédié aux startups spécialisées dans le secteur du tourisme durable en Tunisie, a indiqué Maher Kallel, organisateur de l’événement et président de CBA.

Parmi 154 candidatures reçues, 16 startups ont été sélectionnées pour bénéficier de formations, de coaching et de 688 heures d’accompagnement spécifique et personnalisé accordé par 25 experts et mentors. Les candidats ont la possibilité d’accéder aux financements dans le cadre de ce programme, a-t-il dit.

“Ces startups présentées se focalisent sur le créneau du tourisme immersif et durable, qui constitue un nouveau concept en Tunisie différents des standards du tourisme classique, vise à inciter les touristes ou même les citoyens tunisiens à vivre des expériences hors du commun”, a-t-il expliqué.

“Il s’agit d’un concept innovant où les startups accompagnées dans le cadre du programme Specificity pu ont présenté leurs idées et projets dans le cadre de “DEMO – Pitchs” portant essentiellement sur des expériences immersives permettant d’assurer des séjours qui qui différent des produits classiques présentés en Tunisie surtout pour les touristes qui souhaitent découvrir des lieux hors des sentiers battus et qui aspirent à voyager éco-responsable.

” Ces touristes ne veulent plus seulement visiter une destination, mais la vivre”, a-t-il encore souligné.

Les différents intervenants ont insisté sur l’impératif de repenser les pratiques touristiques et ainsi souligné l’importance du tourisme durable qui connait un grand essor dans le monde depuis quelques années.

Et de rappeler que ce concept a pour principal objectif de réduire l’impact négatif sur l’environnement et la culture locale afin de les préserver, tout en contribuant à la croissance économique, à la création d’emplois et à la protection des écosystèmes.

Ils ont en outre mis l’accent sur l’importance du tourisme durable qui constitue un réel vecteur de sensibilisation et de promotion d’un réel changement positif des comportements pour la conservation de la biodiversité parmi les millions de personnes qui parcourent le globe chaque année.

Les participants ont mis en exergue la richesse culturelle et historique de la Tunisie qui ne demande qu’à être exposée et valorisée.

A la lumière des innovations exposées, le débat a été l’occasion d’identifier des axes de recommandations pour promouvoir une offre touristique diversifiée, durable et innovante en Tunisie.

Le tourisme durable est défini par l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) comme “un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l’environnement et des communautés d’accueil”.

Il vise l’équilibre entre les trois piliers du développement durable dans la production et la réalisation d’activités touristiques.

“Specificity: Sustainable Tourism Edition” fait partie du projet promotion du tourisme durable qui est une action conjointe entre l’Union Européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Ce programme est mis en oeuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère du tourisme.