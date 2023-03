En introduction de son mot de bienvenue aux invités de l’événement “TT Network Day“, jeudi 16 mars 2023 au Pavillon des Baies de Gammarth, le président directeur général de Tunisie Telecom, Laassad Ben Dhiab, a prononcé une courte phrase mais qui en dit long sur la vision de l’opérateur, et qui se trouve d’ailleurs la thématique dudit événement.

La voici : « If you can Connect the people, You can create the future » (en français, “si vous pouvez connecter les gens, vous pouvez créer le futur“. Parce que, ajoutera-t-il, notre futur ne peut être garanti que par la connectivité.

Et M. Ben Dhiab de revenir sur les 150 ans d’existence de Tunisie Telecom «… avec le lancement du télégramme au départ, mais surtout depuis 25 ans, car oui, nous fêterons aujourd’hui les 25 ans du GSM ». Tout à fait, la téléphonie mobile a été lancée en Tunisie en 1998. D’où l’indicatif “98“ de TT.

Autrement dit, il s’agit d’«une étape cruciale dans l’histoire des télécommunications qui a été franchie et a permis à de plus en plus de Tunisiens d’avoir accès à la technologie mobile, de se connecter les uns aux autres et de faire progresser l’économie du pays », dira le PDG de l’opérateur.

Rôles d’un opérateur télécoms

Et selon lui, un opérateur de télécommunications peut exercer 5 rôles essentiels. Tout d’abord, il se doit de fournir des services de communication (téléphonie, accès à internet et les services de données). Dans ce cadre, TT fournit ses services à 6 millions d’abonnés sur les 24 gouvernorats du pays.

Ensuite, un opérateur a un rôle crucial dans la connectivité entre les gens. Aujourd’hui, Tunisie Telecom couvre 98% du territoire en 4G.

En troisième lieu, un opérateur télécoms peur être un catalyseur voire stimulateur de l’économie, en fournissant des services fiables et de haute qualité, ce qui est à même de faciliter les transactions commerciales et les échanges économiques. M. Ben Dhiab indique que la contribution directe de Tunisie Telecom dans le PIB de la Tunisie s’élève à 1,4%.

Troisièmement, une opérateur télécoms doit innover en permanence, en offrant des services de communication de pointe en vue d’aider les entreprises économiques et les individus à développer de nouvelles technologies et de nouveaux produits. « C’est ce que Tunisie Telecom essaye de faire à travers ses nombreux partenariats dans l’innovation et notamment les startups ».

En cinquièmement, un opérateur de télécommunications peut également contribuer au développement social, ce qu’on entend par Responsabilité sociétale de l’entreprise. En la matière, Tunisie a fourni et fournit ses services de communication pour améliorer l’éducation, la santé et la sécurité publique.

Pour résumer, Laassad Ben Dhiab estime que «… l’opérateur de télécommunications joue un rôle essentiel dans la connectivité, la communication et le développement économique et social dans les sociétés qui se veulent innovantes ».

Il assure que Tunisie Telecom va poursuivre ses investissements dans l’innovation pour mieux pour préparer l’avenir de la connectivité à travers ses projets à l’international. C’est dans cette optique que l’opérateur a récemment signé avec e& International le premier protocole d’accord en vue de rejoindre le programme commercial « réseaux de partenaires de e& ».

Lire également : Tunisie Telecom, la première à signer un partenariat telco avec e& international

Quid de la vision de Tunisie Telecom ?

Son PDG affirme qu’elle est à la fois claire et ambitieuse, et se décline sur 5 axes :

– offrir aux Tunisiens des services de communication de haute qualité et innovants ;

– élargir la couverture et la capacité du réseau pour garantir une disponibilité et une performance optimale dans toutes les zones géographiques ;

– développer des partenariats stratégiques avec d’autres entreprises, organisations et pouvoirs publics pour maximiser les opportunités de croissance et d’innovation ;

– être à l’écoute des tendances et des évolutions du marché pour adapter rapidement les stratégies de l’entreprise et anticiper les besoins futurs des clients ;

– et transformer TT en une entité telco 3.0 qui offrira des centaines de services qui rassemblent des applications et des contenus provenant de diverses sources…

Invité à témoigner sur la relation entre ses activités professionnelles et Tunisie Telecom, Badredine Ouali, fondateur de l’entreprise internationale tunisienne VERMEG, et de la Fondation Tunisie, soulignera que Tunisie Telecom possède trois autres qualités fondamentales : professionnalisme (dans la durée), inclusion et avenir.