Le programme d’autonomisation économique destiné aux catégories vulnérables a permis de financer 290 projets en 2022, à savoir 116 projets féminins et 174 pour les jeunes. C’est en tout cas ce qu’a déclaré le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi, au cours d’une visite de terrain mercredi 15 mars 2023 à Tozeur.

Il a pris connaissance, lors de cette visite, de 4 projets financés dans le cadre de ce programme dans les délégations Tozeur et Hamma Jerid qui consistent en une cafétéria, deux projets agricoles et un projet de vente de volaille.

Ezzahi a souligné que ce programme qui avait démarré depuis un an cible les jeunes marginalisés issus de familles à faible revenus en leur permettant de bénéficier d’une prime de 50 dinars pour qu’ils s’installent à leur propre compte et d’un accompagnement au cours des premières phases du projet.

Il a relevé que son département s’emploie à simplifier les procédures pour accélérer la réalisation des projets et palier les difficultés administratives et juridiques dont notamment les problèmes fonciers, rappelant que le projet d’autonomisation économique a pour objectif de renforcer les initiatives individuelles et collectives et leur assurer toutes les conditions de réussite.

Il a fait l’éloge de deux projets initiés par des jeunes à Tozeur : un projet agricole pour la production de légumes et fruits, et un autre pour l’aménagement d’une terre domaniale après avoir obtenu un contrat d’exploitation auprès du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières.

Ezzahi a affirmé que toutes les catégories sociales ont le droit de bénéficier de projets de développement en vue de réduire le phénomène de la migration irrégulière des jeunes, appelant à la nécessité de réviser les législations qui ne prennent pas en compte les exigences de la justice sociale.

Le ministre des Affaires sociales a précisé que des visites seront effectuées dans tous les gouvernorats, pour faire le suivi des projets réalisés dans le cadre du programme d’autonomisation économique destinés aux femmes et aux jeunes issus de familles à faible revenu, relevant que ces projets avaient démarré à partir de simples idées dans plusieurs spécialités.