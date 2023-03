La Silicon Valley Bank (SVB) est une banque américaine spécialisée dans les services financiers pour les entreprises innovantes du secteur de la technologie, de la santé et de l’énergie. Elle a été créée en 1983 par Bill Biggerstaff, un entrepreneur et investisseur de la Silicon Valley, qui a remarqué le manque de services financiers adaptés aux start-up de la région.

La SVB a commencé à se développer en proposant des prêts aux jeunes entreprises technologiques, qui avaient souvent du mal à obtenir des financements auprès des banques traditionnelles. Elle a également proposé des services bancaires tels que des comptes courants, des cartes de crédit et des services de trésorerie.

Au fil des années, la SVB s’impose comme une institution financière incontournable pour les start-ups de la Silicon Valley et a étendu ses services à d’autres régions des États-Unis, ainsi qu’à l’étranger. Elle est désormais présente dans plus de 16 pays, notamment en Europe, en Asie et en Amérique latine.

La SVB a également élargi sa gamme de services pour inclure des offres de capital-risque, de banque d’investissement, de gestion d’actifs et de services de trésorerie internationale. Elle a ainsi su accompagner les entreprises innovantes tout au long de leur croissance et de leur expansion à l’international.

La banque a connu une croissance continue depuis sa création et a été cotée en bourse en 1993. Elle est aujourd’hui l’une des banques les plus prospères des États-Unis et a été classée à plusieurs reprises parmi les meilleures banques au monde pour les start-ups et les entreprises innovantes.

Le 8 mars 2023, l’action de Silicon Valley Bank connait un krach boursier perdant 60 % de sa valeur. Cette chute fait suite à la vente par la banque de 21 milliards de dollars en bons du Trésor américain et en obligations, vente ayant induit une moins-value de 1,8 milliard de dollars, le tout pour dégager des liquidités.

Le vendredi 10 Mars, les autorités américaines décident la fermeture administrative de l’établissement. Le lendemain, l’action SVB est suspendue. La California Department of Financial Protection and Innovation (en) prend le contrôle formel de la Silicon Valley Bank, après l’avoir déclarée insolvable.

La Federal Deposit Insurance Corporation prenant le relais de l’agence californienne dans les faits, autorisant uniquement le retrait de 250 000 dollars par épargnant ou investisseur, montant correspondant au seuil de garantie légale aux États-Unis.

Le 13 mars, HSBC annonce l’acquisition de la filiale britannique de Silicon Valley Bank pour une livre symbolique, dans une procédure facilitée par les autorités de régulation britanniques. Cette filiale avait 6,7 milliards de livres de dépôts.

La banque emploie 6 500 salariés en 2023.

