Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu au téléphone, dimanche 12 mars 2023, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République islamique des Comores, Dhoihir Dhoulkamal, dont le pays préside actuellement l’Union africaine.

Les deux ministres ont évoqué la controverse “non constructive” sur la question des immigrés africains d’origine subsaharienne en Tunisie, et ont convenu d’œuvrer en commun pour y mettre fin, apaiser la situation et favoriser un retour à la normale au sein de la famille africaine.

L’appel téléphonique a également porté sur les relations entre les deux pays et les moyens de les développer, selon un communiqué publié par le ministère des affaires étrangères.

Nabil Ammar avait reçu un appel téléphonique le 27 février dernier de Dhoihir Dhoulkamal concernant les relations entre les deux pays et le renforcement de la coordination et de la concertation au sujet des questions soulevées dans les espaces communs d’appartenance, notamment au sein de l’Union africaine pour faire face aux défis qui se posent, y compris la question de l’immigration.

A rappeler dans ce contexte qu’une délégation de la Commission de l’Union africaine a achevé, samedi 11 mars, une visite de trois jours en Tunisie. Elle était conduite par la commissaire aux affaires humanitaires, à la santé et au développement social et le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité.