La Tunisie s’est réjouie du rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie Saoudite et l’Iran, saluant le rôle de la Chine dans la conclusion de l’accord. Elle espère que cet accord contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région, éliminer les tensions et ouvrir une nouvelle phase de coopération entre les États de la région.

Selon un communiqué de l’agence de presse saoudienne, l’Arabie Saoudite et l’Iran ont convenu de rétablir les relations diplomatiques entre les deux pays et de rouvrir leurs ambassades et consulats dans les deux pays dans un délai maximum de deux mois, après des réunions tenues à Pékin entre les délégations des deux pays, dirigées par les ministres d’État et les conseillers à la sécurité nationale.