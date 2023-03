La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a rencontré, mercredi 8 mars 2023 au Palais du gouvernement à La Kasbah, les cheffes des missions diplomatiques, des représentantes des organisations internationales accréditées en Tunisie, des membres du gouvernement et les directrices générales relevant de la présidence du gouvernement.

C’était à l’occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Après avoir rendu hommage à la femme qui constitue un pilier de la société et un catalyseur du développement, Bouden a exprimé sa considération pour les femmes qui travaillent dans les secteurs de l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, l’environnement et l’administration…

Elle a affirmé que la Tunisie célèbre la Journée internationale de la femme placée cette année sous le thème ” Pour un monde digitalisé inclusif, innovation et technologies pour l’égalité des sexes”.

Elle a souligné que la Tunisie est consciente de l’importance de la digitalisation pour la consécration de l’égalité homme-femme, illustrée notamment à travers sa participation au forum mondial “génération égalité”, qui a été organisé en deux parties: au Mexique en mars 2021 et à Paris en juillet 2021.

“La femme tunisienne a été pionnière dans le domaine de la digitalisation et de l’innovation technologique”, dit-elle, rappelant à ce propos que “55% des chercheurs tunisiens sont des femmes, qui est un chiffre record à l’échelle de l’Afrique et du monde arabe”, a-t-elle soutenu.

La cheffe du gouvernement indique aussi que la Tunisie regorge de compétences féminines reconnues dans le monde, notamment dans les secteurs de la médecine, de l’ingéniorat et des sciences.

Elle a appelé à la nécessité de déployer davantage d’efforts pour développer ces indicateurs positifs et faire face aux défis de l’étape à venir à travers de nouvelles mesures en vue de renforcer l’autonomisation économique des femmes en Tunisie et accroitre le taux des femmes chefs d’entreprises.

Autonomisation économique et sociale

Bouden a salué les femmes tunisiennes qui se sont distinguées dans les secteurs socio-économiques, politiques, humanitaires, éducatifs et sanitaires et les compétences tunisiennes qui ont honoré la Tunisie à l’intérieur du pays et à l’étranger.

Et d’ajouter: “La Tunisie a été et demeurera une terre de rencontre des différentes cultures et civilisations dans laquelle la femme occupe une place prépondérante à travers l’histoire”.

La cheffe du gouvernement a assuré que la vision de la Tunisie 2035 et les différentes réformes structurelles mises en place par le gouvernement prévoient des projets visant l’autonomisation économique et sociale des femmes et de la jeunesse.

Décrochage scolaire

Elle a souligné la nécessité de la coopération pour lutter contre le décrochage scolaire, résoudre les problèmes de chômage et de la migration irrégulière et la création d’opportunités d’emploi dans les pays du sud en améliorant le climat des affaires et en accordant des facilités aux compétences féminines pour qu’elles restent dans leur pays et contribuent à leur développement économique.

De leur côté, les participantes à cette rencontre ont salué le rôle avant- gardiste de la Tunisie en matière de défense des droits de la femme et la consolidation de son autonomisation économique et sociale, soulignant la nécessité de poursuivre de ce processus pour la réalisation de l’égalité des chances.