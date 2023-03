Le nombre de passagers transportés par la compagnie aérienne nationale “Tunisair” a progressé de 36,1%, durant la période allant du 1er janvier au 28 février 2023, par rapport à la même période en 2022, pour atteindre 329 334 voyageurs.

Le coefficient de remplissage a été de 73,7%, contre 73,56%, en 2022, soit une hausse de 0,2 points, selon les données publiées mercredi, par Tunisair. Le transporteur national a réalisé un chiffre d’affaires qui s’élève à 154,535 millions de dinars.

Au cours du mois de février 2023, le nombre de voyageurs transportés par la compagnie a connu une hausse de 30,7% par rapport à la même période de 2022, pour atteindre 125 184 passagers. Pour ce qui est du chiffre d’affaires, il s’est élevé à 74,29 millions de dinars.

Au niveau de la répartition régionale, 108 048 passagers proviennent des pays européens qui cumulent une part du trafic passagers de 66%.

Pour ce qui est des pays du Moyen-Orient, ils ont occupé une part de 13,8% du trafic passagers, avec 22 562 voyageurs , en raison de la croissance des marchés saoudien et égyptien et du développement continu du marché turc.

Les vols de et vers l’Amérique du Nord (Montréal) ont compté 2 656 passagers

tandis que ceux de et vers les pays maghrébins et africains, ont enregistré 30 334 voyageurs.