Le Conseil bancaire et financier (CBF), qui regroupe les banques et les établissements financiers, œuvre à aider à l’exécution de deux projets à l’échelle nationale portant sur la création et l’aménagement des jardins d’enfants et le revêtement des terrains de gazon, dans les établissements d’enfance et les centres intégrés, à travers l’injection de 15 millions de dinars (MDT).

Le Conseil bancaire et financier (anciennement Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers – APTBEF) coopère avec le ministère de la Femme et de l’Enfance, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, à réaliser ces deux projets.

Il s’agit d’accorder 9,2 MDT au premier projet qui concerne les jardins d’enfants, et de consacrer 5,9 MDT au 2ème, afin de revêtir de gazon les terrains relevant des centres d’enfance.

Le premier projet comporte l’aménagement de 14 jardins d’enfants dans 10 gouvernorats, en plus de la création de 10 jardins d’enfants dans 9 gouvernorats d’un coût de 6,5 MDT.

L’objectif est de créer des établissements d’enfance selon les normes internationales les plus modernes, d’autant plus que le coût d’aménagement d’un jardin d’enfant est estimé à 192 900 dinars.

Les prévisions montrent que la création d’un nouveau jardin d’enfant coûte 650 000 dinars dans plusieurs régions, dont Kébili, Kasserine, Médenine, Mahdia et Sidi Bouzid, qui sont des régions de développement régional.

Le projet a été élaboré selon des critères objectifs, à travers des fiches qui indiquent le nombre d’enfants et de parents bénéficiaires.

Les fiches contiennent des données économiques et sociales ayant trait à la pauvreté, aux spécificités économiques et sociales, aux services d’éducation et au nombre des jardins d’enfants dans la région, ainsi que le taux d’inscription aux jardins d’enfants dans chaque gouvernorat.

Ce projet prévoit la construction de salles pour des activités multidisciplinaires, des unités sanitaires, des réfectoires, des espaces extérieurs, des magasins, un espace d’infirmerie, des bureaux administratifs et des espaces d’accueil.

D’un coût total estimé d’environ 5,94 millions de dinars, le Conseil bancaire et financier et le ministère de la Famille lanceront, au cours de cette année 2023, un projet pour revêtir de gazon des stades au niveau de 25 complexes de l’enfance et des centres intégrés dans 16 gouvernorats.

Le coût d’installation du gazon dans les stades des complexes de l’enfance, dont le nombre s’élève à 15, serait de à 3,18 MDT (soit 212 000 dinars par complexe), tandis que le coût pour les centres intégrés est estimé à 2,16 MDT (en raison de 216 000 dinars par centre).

Cette étape vise à poursuivre la situation de l’enfance laquelle est menacée de plusieurs facteurs, notamment, dans un contexte des grandes mutations sociales et de la prolifération des phénomènes et comportements à risques, ce qui nécessite la disponibilité des institutions publiques adaptées et qui répondent aux besoins des enfants et de la société.

La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est régie par la loi n°35 de 2018 visant à consacrer la conciliation des entreprises avec leur environnement social à travers la participation au processus du développement durable et la bonne gouvernance.

La RSE a été établie en se basant sur les principes de la constitution et la société civile en se référant à la charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’Homme, la charte de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement.