«BMW Golf World Cup» test drive de la BMW Série 3, Série 5, Série 4 Gran Coupé, et X5 Hybride

Le concessionnaire officiel de BMW et MINI en Tunisie, Ben Jemaa Motors, a organisé en partenariat avec la Fédération Tunisienne de Golf un tournoi de golf de prestige le 4 mars dernier à la Residence Golf Gammarth.

Cet événement exclusif a été organisé dans le cadre de la finale « BMW Golf World Cup » qui se tiendra du 20 au 25 mars 2023 à Constance Belle Mare Plage, à l’île Maurice.

Plus de 75 golfeurs passionnés se sont réunis pour participer à cette compétition de haut niveau, tous impatients de remporter les titres de champion de ce tournoi de renommée internationale.

Lors de la cérémonie de remise des trophées, neuf chanceux gagnants ont été récompensés pour leur performance exceptionnelle et ont ainsi remporté une opportunité unique de participer à la prestigieuse finale, à condition d’être propriétaires d’une BMW ou des prospects intéressés par l’achat d’une BMW.

Mais ce n’est pas tout. Les invités ont également eu l’opportunité de découvrir les derniers modèles de voitures de la marque BMW, tels que la BMW Série 3, Série 5, Série 4 Gran Coupé, et X5 Hybride, ainsi que la toute nouvelle X1 exposée en première. Les journalistes présents ont pu tester ces modèles et découvrir le confort et les performances exceptionnels qu’offrent ces voitures.

En outre, pour les clients BMW qui ne sont pas golfeurs, des cours d’initiation au golf ont été proposés pendant l’événement. Les invités ont également eu la possibilité de tester les dernières voitures de la marque grâce à une session de test-drive.

Nous tenons à remercier tous les participants pour leurengagement et leur passion pour le golf et la marque BMW.

Pour plus d’informations sur l’événement et les derniers modèles de voitures de la marque BMW et MINI, rendez-vous chez votre concessionnaire Ben Jemâa Motors, à Charguia 2 et Les Berges du Lac 1.