La cheffe du gouvernement Najla Bouden s’est entretenue, vendredi au palais de la Kasbah, avec les ambassadeurs d’Indonésie, de la République de Chine et de la Finlande en Tunisie.

Lors de son entretien avec l’ambassadeur indonésien Zuhairi Misrawi, Bouden a salué les excellentes relations historiques qui lient les deux pays exprimant la volonté de la Tunisie de renforcer sa coopération avec l’Indonésie dans plusieurs domaines prometteurs dont le commerce, l’investissement et l’enseignement supérieur, lit-on dans un communiqué de la présidence du gouvernement.

Bouden a également souligné l’importance de concrétiser les prochaines échéances, notamment la tenue de la 11e commission mixte tuniso-indonésienne à Jakarta, ” dans le but de donner un nouvel élan aux relations bilatérales dans de nombreux domaines.”

Pour sa part, l’ambassadeur indonésien a exprimé la disposition de son pays à renforcer les perspectives de coopération bilatérale. il a souligné la conviction de son pays de la valeur et de la richesse de l’enseignement religieux en Tunisie, qui se caractérise par la modération , mettant en avant la volonté de développer la coopération bilatérale dans le domaine des études et de la formation religieuses.

Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur de Chine, Wan Li, Bouden a mis l’accent sur le besoin d’élargir la coopération bilatérale à de nouveaux domaines, en tenant compte des intérêts des deux pays et peuples amis”.

Elle a également salué le niveau de la coopération tuniso-chinoise, qui s’est concrétisée par “la réalisation d’un certain nombre de projets chinois en Tunisie, dans les domaines de la santé, des infrastructures, de la jeunesse, des sports, de la formation et de la culture”, lit-on dans un deuxième communiqué de la Présidence du Gouvernement.

Pour sa part, l’ambassadeur de Chine a salué le niveau de coopération entre les deux pays, soulignant la volonté de son pays de poursuivre le travail conjoint et d’élever le niveau de la coopération bilatérale.

Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur finlandais en Tunisie Teemu Sepponen, la cheffe du gouvernement a salué le niveau des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays indiquant que le gouvernement est en train d’élaborer des programmes de réformes économiques, dont notamment les programmes d’autonomisation économique des jeunes et l’encouragement de la création de projets dans les domaines des nouvelles technologies, la numérisation et l’intelligence artificielle.

L’ambassadeur de Finlande a, à cette occasion, exprimé la volonté de son pays de soutenir les relations de coopération, notamment dans le domaine des technologies de la communication.

Il a évoqué les résultats de la visite fructueuse que le ministre des Technologies de la communication a effectuée en Finlande en février 2023 et qui a principalement porté sur les moyens de développer la coopération tuniso-finlandaise et d’échanger des expériences et des expertises dans les domaines de la gouvernance électronique, des services numériques et de la modernisation de l’administration