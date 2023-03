Deux ans après son lancement commercial en France, la 5G n’a séduit que 6,2 millions d’utilisateurs, soit 6 % du nombre total de cartes SIM en service, selon l’Arcep. Leur nombre progresse de 1,1 million en un trimestre et de 4,5 millions en un an.

Les opérateurs se concentrent donc sur le marché professionnel pour monétiser leurs réseaux, en proposant des offres de 5G privées aux entreprises. La 5G privée offre une infrastructure indépendante du réseau public avec une qualité de service garantie en termes de débit et de temps de latence, ainsi qu’une sécurité accrue.

Selon une étude d’IDC “les revenus mondiaux de l’infrastructure sans fil privée LTE/5G atteindront 8,3 milliards de dollars d’ici 2026, une augmentation significative par rapport aux revenus de 1,7 milliard de dollars en 2021. Le marché devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans de 35,7 % au cours de la période 2022-2026.

IDC définit l’infrastructure sans fil LTE/5G privée comme tout réseau cellulaire basé sur 3GPP déployé pour un client vertical d’entreprise/industrie spécifique qui fournit un accès dédié aux ressources privées. Cela pourrait inclure un spectre dédié, une infrastructure matérielle et logicielle dédiée, et qui a la capacité de prendre en charge une gamme de cas d’utilisation couvrant l’accès sans fil fixe, le haut débit mobile traditionnel et amélioré, les points d’extrémité/capteurs IoT et les applications ultra-fiables à faible latence.